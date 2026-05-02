Incidente stradale a Edolo finisce con l'auto nella scarpata | la vittima è Gianfranco Vittorio Brichetti

A Edolo, in provincia di Brescia, un uomo ha perso il controllo della propria auto, che è finita in una scarpata. La vittima si chiamava Gianfranco Vittorio Brichetti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare l’uomo. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. La polizia sta ricostruendo quanto accaduto per chiarire le cause dello schianto.

A Edolo (Brescia) un uomo è finito con la sua automobile in una scarpata. La vittima si chiamava Gianfranco Vittorio Brichetti.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Precipita nella scarpata con l'auto e muore: addio a Gianfranco Vittorio BrichettiÈ bastato un istante, forse un malore improvviso, perché la strada del ritorno diventasse una trappola senza via d'uscita. Incidente d’auto all’alba, donna finisce in una scarpata: 4 feriti sulla Gubbio- Pian d’Assino, uno è graveUna donna di 58 anni è stata estratta dalle lamiere della sua auto dopo un grave incidente avvenuto all'alba di questa mattina sulla SS 219 Gubbio-... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Precipita nella scarpata con l'auto e muore: addio a Gianfranco Vittorio Brichetti - BresciaToday; Edolo, finisce con l’auto nella scarpata, muore 84enne; Con l’auto in una scarpata, muore 84enne a Edolo; Edolo, auto finisce in una scarpata: la vittima è Gianfranco Vittorio Brichetti. Incidente stradale a Edolo, finisce con l’auto nella scarpata: la vittima è Gianfranco Vittorio BrichettiNella giornata di ieri, venerdì 1 maggio 2026, un uomo è finito con la sua automobile in una scarpata. L'episodio è accaduto a Edolo, un comune di appena quattromila abitanti della provincia di ... fanpage.it Edolo, finisce con l’auto nella scarpata: muore Gianfranco Vittorio BrichettiTragedia nel tardo pomeriggio di venerdì 1 maggio in alta Valle Camonica. Un uomo di 84 anni, Gianfranco Vittorio Brichetti, ha perso la vita dopo essere ... bsnews.it Precipita nella scarpata con la Panda e muore. Addio a Gianfranco Vittorio Brichetti x.com