Perde il controllo dell’auto e finisce nella scarpata | muore a 19 anni si salva la 17enne che era con lui

Un incidente ha causato la morte di un ragazzo di 19 anni a Morciano di Romagna, quando ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltato in una scarpata. La vettura, che aveva anche una ragazza di 17 anni a bordo, si è capovolta lungo la strada provinciale. La giovane è riuscita a uscire dall’auto e a chiedere aiuto, mentre il ragazzo ha perso la vita sul colpo. La dinamica dell’incidente resta da chiarire.

Un 19enne è morto a Morciano di Romagna (Rimini) dopo che l'auto su cui viaggiava con una 17enne si è ribaltata finendo in una scarpata. 🔗 Leggi su Fanpage.it Muore a 19 anni nello schianto: la Bmw nella scarpata. Miracolosamente salva la ragazza che era con luiUn gravissimo incidente ha causato la morte di un ragazzo di 19 anni, residente a Vallefoglia, durante un tragico schianto con una BMW in via Santa Maria Maddalena a Morciano. Leggi anche: Perde il controllo dell’auto e finisce contro un albero: muore a 48 anni Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Podenzano, perde il controllo dell’auto e si ribalta; Sovere, perde il controllo dell’auto e si ribalta, illesa; Suelli, perde il controllo dell’auto e finisce nel canale sulla 128; Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero, morto un anziano. Perde il controllo dell’auto e finisce contro l’albero: paura per un uomoL'incidente Paura attorno a mezzanotte circa in via della Marina zona Piano San Lazzaro ad Ancona dove il conducente di una Fiat Panda ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un albero. youtvrs.it Paura sulla strada, perde il controllo dell'auto, finisce fuori strada e si ribalta (FOTO): in azione i soccorsi e i vigili del fuocoANTERSELVA. Perde il controllo dell'auto, finisce fuori strada e si ribalta: momenti di paura nella serata di sabato 21 febbraio ad Anterselva di Sotto, in azione i soccorsi. L'allarme è scattato poco ... ildolomiti.it Sassari, perde il controllo dell’auto e si schianta sui cartelli pubblicitari: un ferito x.com Sassari, perde il controllo dell’auto che si schianta sui piloni pubblicitari: un ferito Lesionate anche alcune colonnine dell’energia elettrica. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e 118 - facebook.com facebook