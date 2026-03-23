Usmate Velate (Monza Brianza), 23 Marzo 2026 – Terzo collegio di giudici per il processo sulla presunta corruzione urbanistica ad Usmate Velate che vede imputati i costruttori Alberto Riva e Luigi Roncalli, il "geometra di Silvio Berlusconi" Francesco Calogero Magnano e il consulente Roberto Crestale. Lo ha deciso oggi il tribunale di Monza, accogliendo in parte l'eccezione preliminare presentata dagli avvocati Federico Cecconi, che faceva parte dello staff difensivo del cavalier Silvio Berlusconi e ora difende Magnano insieme alla collega Roberta Minotti e dall'avvocato Davide Steccanella, che difende Roncalli. Corruzione urbanistica a Usmate Velate: i condannati e chi andrà a processo La tesi dei legali . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inchiesta sulla corruzione urbanistica a Usmate Velate: terzo collegio di giudici per Alberto Riva e il “geometra di Berlusconi” Luigi Roncalli

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