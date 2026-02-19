Scandalo urbanistica chiesto un altro collegio di giudici

Potrebbe venire aggiudicato a un altro collegio di giudici il processo al Tribunale di Monza per la presunta corruzione urbanistica a Usmate Velate, che vede imputati i costruttori Alberto Riva e Luigi Roncalli, il "geometra di Silvio Berlusconi" Francesco Calogero Magnano e il consulente Roberto Crestale. A chiederlo sono stati l'avvocato Federico Cecconi, che faceva parte dello staff difensivo del Cavaliere e ora difende Magnano insieme alla collega Roberta Minotti, e l'avvocato Davide Steccanella, che difende Roncalli, sostenendo che tutti i giudici del collegio monzese presieduto da Davide Rizzuti hanno esaminato durante le indagini i ricorsi contro i sequestri patrimoniali e quindi si devono astenere dal celebrare il dibattimento.