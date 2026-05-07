Negli ultimi giorni si sono diffuse indiscrezioni sulla relazione tra Chiara Ferragni e Jose Hernandez, dopo che quest’ultimo avrebbe mostrato alla famiglia della influencer alcuni dettagli della loro storia. La notizia è stata riportata da fonti vicine alla coppia, senza ulteriori conferme ufficiali. La loro relazione è ora oggetto di discussione tra i media, mentre i dettagli sulla loro vita privata continuano ad attrarre l’attenzione.

Negli ultimi giorni la vita privata di Chiara Ferragni è tornata al centro dell’attenzione per la relazione con Jose Hernandez. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, la relazione tra i due si sarebbe ormai consolidata al punto che l’imprenditrice avrebbe già deciso di fare un passo importante: presentarlo alla madre, alle sorelle e alla cerchia più ristretta di amici. Negli ultimi giorni la coppia è stata fotografata a Forte dei Marmi, dove si sarebbe concessa qualche giorno di relax al mare. Con loro anche i figli dell’influencer, Leone e Vittoria. La relazione tra i due, sempre secondo Chi, avrebbe quindi superato la fase iniziale della conoscenza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Lo ha già presentato alla mamma e alle sorelle”: Chiara Ferragni e Jose Hernandez, le ultime indiscrezioni sulla coppia

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