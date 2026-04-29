CdS – Il Liverpool piomba su Beukema del Napoli lo vuole Slot | le cifre dell’operazione

Il Liverpool avrebbe messo gli occhi su Sam Beukema, difensore attualmente in forza al Napoli. Secondo quanto riportato, i Reds sarebbero interessati all’acquisto e starebbero trattando con il club partenopeo. La trattativa coinvolgerebbe anche il calciatore olandese e il club inglese avrebbe già avanzato una proposta economica. Le cifre dell’operazione non sono state rese ancora ufficiali.

2026-04-29 13:35:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: Sam Beukema può finire in Premier League al Liverpool. L’indiscrezione arriva dal portale britannico TEAMTalk secondo il quale i Reds avrebbero messo gli occhi sul difensore del Napoli, arrivato in azzurro la scorsa estate dal Bologna. Il centrale di Conte ha un contratto in essere fino al 30 giugno 2030, ma per il tabloid inglese potrebbe lasciare il club partenopeo dopo appena una stagione. Il Liverpool di Slot avrebbe messo gli occhi sull’olandese, impiegato in questa stagione in trenta partite tra coppe e campionato, segnando anche due gol.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – “Il Liverpool piomba su Beukema del Napoli, lo vuole Slot: le cifre dell’operazione” Notizie correlate Leggi anche: TeamTalk: “Liverpool su Beukema. Slot lo vuole, Napoli fissa il prezzo” Liverpool, piano Beukema: l’olandese del Napoli stuzzica i Reds? Cosa sapere Il Liverpool monitora il centrale del Napoli Sam Beukema per il prossimo mercato estivo. Contenuti di approfondimento Il Liverpool piomba su Beukema del Napoli, lo vuole Slot: le cifre dell'operazioneSam Beukema può finire in Premier League al Liverpool. L'indiscrezione arriva dal portale britannico TEAMTalk secondo il quale i Reds avrebbero messo gli occhi sul difensore del Napoli, arrivato in az ... corrieredellosport.it Liverpool su Beukema: Slot punta il difensore del Napoli per rinforzare la retroguardiaSam Beukema potrebbe vestire la maglia del Liverpool già dalla prossima stagione. Secondo quanto riportato dal sito inglese TEAMTalk, il club di Arne Slot ha ... cronachedellacampania.it