Liventina batte la Fiorentina ai rigori | è il Trofeo Loris 2026

La partita tra Liventina e Fiorentina si è conclusa con una serie di rigori, dopo un pareggio a reti inviolate. La squadra di casa ha vinto la sfida decisiva dal dischetto, conquistando il Trofeo Loris 2026. Nella stessa giornata si sono disputate altre gare, tra cui quella tra Vicenza e Padova, con un risultato che ha deciso il terzo posto del podio.

? Cosa scoprirai Come hanno battuto la Fiorentina ai rigori dopo lo 0 a 0?. Chi ha conquistato il terzo gradio del podio tra Vicenza e Padova?. Perché i settori giovanili locali possono competere con i grandi vivai nazionali?. Come hanno organizzato il torneo coinvolgendo stadi di due diverse città?.? In Breve Torneo esordienti svoltosi tra 1 e 3 maggio tra Oderzo e Vittorio Veneto.. Padova terzo posto dopo aver superato il Vicenza nella sfida per il podio.. Organizzazione gestita da Vittorio Falmec e LeO Oderzo con supporto di Mauro Zanatta.. Partecipazione di 20 squadre tra cui Cittadella, Treviso e Udinese.. I piccoli calciatori della Liventina hanno conquistato il 22° Trofeo Ristorante Loris ieri, battendo la Fiorentina ai calci di rigore dopo uno 0 a 0 nei tempi regolamentari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liventina batte la Fiorentina ai rigori: è il Trofeo Loris 2026 Notizie correlate Leggi anche: Italia, il Mondiale non è cosa nostra. La Bosnia ci batte ai rigori Il sogno orange s’infrange ai rigori. Al ’Viareggio’ avanza la FiorentinaFIORENTINA 1PISTOIESE 1 FIORENTINA Dolfi, Colaciuri, Bianchini (dal 76’ Guidorizzi), Melani, Cianciulli, Giusto, Boskovic, Mataran, Beldenti (dal 76’... Panoramica sull’argomento Si parla di: 22° Trofeo Ristorante da Loris, 2° Torneo Naz. Vittorio Veneto SM Colle. LR Vicenza-Liventina e Padova-Fiorentina sono le semifinali; La Liventina alza al cielo il Trofeo Loris 2026: successo per il 2° Torneo Nazionale Asd Vittorio Falmec S.Martino Colle riservato agli Esordienti.