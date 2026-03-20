Il sogno orange s’infrange ai rigori Al ’Viareggio’ avanza la Fiorentina

Al 'Viareggio' la partita tra Fiorentina e Pistoiese si conclude con un 1-1, dopo i tempi regolamentari e i rigori. La Fiorentina avanza nel torneo, mentre i rigori mettono fine alla sfida. La formazione viola schiera Dolfi, Colaciuri, Bianchini, Melani, Cianciulli, Giusto, Boskovic, Mataran, Beldenti, Pietropaolo e Ikenna. I cambiamenti nel secondo tempo coinvolgono Guidorizzi, Angeloni e Clarizia.