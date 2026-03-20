Il sogno orange s’infrange ai rigori Al ’Viareggio’ avanza la Fiorentina
Al 'Viareggio' la partita tra Fiorentina e Pistoiese si conclude con un 1-1, dopo i tempi regolamentari e i rigori. La Fiorentina avanza nel torneo, mentre i rigori mettono fine alla sfida. La formazione viola schiera Dolfi, Colaciuri, Bianchini, Melani, Cianciulli, Giusto, Boskovic, Mataran, Beldenti, Pietropaolo e Ikenna. I cambiamenti nel secondo tempo coinvolgono Guidorizzi, Angeloni e Clarizia.
FIORENTINA 1 PISTOIESE 1 FIORENTINA Dolfi, Colaciuri, Bianchini (dal 76’ Guidorizzi), Melani, Cianciulli, Giusto, Boskovic, Mataran, Beldenti (dal 76’ Angeloni), Pietropaolo (dal 76’ Clarizia), Ikenna. A disp. Pinzani, Magalotti, Corduneanu, Durante, Fattori, Morazzini, Abrignani, Giannoni, Guidorizzi. All. Capparelli PISTOIESE Bini, Cassisa (dal 66’ Paganelli), Colzi, Firenzuoli, Frediani, Vas (dal 77’ Mazzotta), Vannacci, Lorenzi, Palandri, Spinicci (dal 66’ Gallucci), Selvi (dal 87’ Palumbo). A disp. Bruni, Di Sessa, Fiorentini, G. Vannacci. All. Agostiniani ARBITRO Calise di Piombino MARCATORI Melani al 31’, Lorenzi all’83’ Si interrompe solamente ai calci di rigore il cammino della Pistoiese nella 76esima edizione della Viareggio Cup. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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