L’Italia è stata eliminata dalla Bosnia ai rigori, confermando l’assenza della nazionale azzurra dal Mondiale per la terza volta consecutiva. La partita si è conclusa con un punteggio pari e si è deciso ai calci di rigore, in una notte in cui l’Italia non è riuscita a superare l’avversario. La sconfitta ha sancito la fine del cammino per questa edizione delle qualificazioni.

Siamo fuori. Ancora. Per la terza volta di fila senza Mondiale. Puniti dalla Bosnia in una notte di sofferenza e recriminazioni, battuti ai tiri di rigore, condannati dagli errori dal dischetto di Esposito e Cristante in coda a una partita drammatica, giocata troppo a lungo in inferiorità numerica e vissuta in difesa se non nei rari momenti in cui gli azzurri sono riusciti a riaffacciarsi nella metà campo bosniaca. Fuori. Umiliati. Era la notte più importante dell’anno per il calcio italiano e l’abbiamo sbagliata. Certo, ci sarà molto da discutere sulla scelta del francese Turpin, lo stesso che a Palermo ci aveva accompagnato nella sconfitta contro la Macedonia del Nord, di non cacciare Muharemovic ristabilendo la parità in campo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Italia, il Mondiale non è cosa nostra. La Bosnia ci batte ai rigori

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