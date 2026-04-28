LIVE Cobolli-Medvedev ATP Madrid 2026 in DIRETTA | manca poco all’ingresso in campo del romano

Al torneo ATP di Madrid del 2026, sta per iniziare l’incontro tra il tennista romano e il suo avversario russo. Questo è il terzo confronto tra i due giocatori, e in precedenza Cobolli non è mai riuscito a conquistare un set contro il russo. L’attesa cresce mentre il romano si prepara a entrare in campo, con i riflettori puntati sull’esito di questa sfida.

21.00 Il tennista romano, terzo italiano al mondo nel ranking ATP, non è l’unico azzurro sceso in campo oggi: prima di lui, in fatti, Sinner ha battuto 2-0 Norrie e Musetti ha perso 2-0 contro Lehecka. 20.58 Questa è la terza volta che il tennista romano affronta il russo, e nei primi due precedenti Cobolli non è mai riuscito a strappare un set al suo avversario. Speriamo che questa sia la prima volta. 20.55 Cobolli gioca contro Medvedev per affrontare giovedì uno tra Zverev e Mensik, in campo tra poco. 20.51 Alla fine Blockx supera in due set l’argentino con un parziale di 7-6, 6-2. Dominio vero e proprio dell’ennesimo giovane talento che sta emergendo nel torneo di Madrid.🔗 Leggi su Oasport.it

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