LIVE Sonego-Buse ATP Roma 2026 in DIRETTA | in campo Gauff l’azzurro gioca alle 19.00

Da oasport.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 19.00 si disputa il match tra Lorenzo Sonego e Buse nell’ATP di Roma 2026. Sul Centrale sono già in campo Gauff, mentre i tifosi attendono con trepidazione l’inizio del confronto dell’azzurro. La partita sarà trasmessa in diretta, e gli aggiornamenti sono disponibili tramite la piattaforma online. La giornata di tennis prosegue con diverse sfide in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.08 Amici di OA Sport, manca sempre meno all’ingresso in campo di Lorenzo Sonego. La giornata sul campo centrale del Foro Italico agli Internazionali d’Italia è iniziata con la sconfitta di Matteo Berrettini per 0-2 contro Popyrin, con Paolini che poi ha rimontato la francese Jeanjean. Adesso Coco Gauff scenderà in campo per sfidare Valentova, poi sarà il turno del torinese. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo Sonego e il peruviano Ignacio Buse, valido per il primo turno dell’ ATP 1000 di Roma, ultimo Masters 1000 sulla terra battuta prima del grande appuntamento Slam di Rolland Garros, a Parigi.🔗 Leggi su Oasport.it

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