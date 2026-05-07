LIVE Sonego-Buse ATP Roma 2026 in DIRETTA | in campo Gauff l’azzurro gioca alle 19.00

Alle ore 19.00 si disputa il match tra Lorenzo Sonego e Buse nell’ATP di Roma 2026. Sul Centrale sono già in campo Gauff, mentre i tifosi attendono con trepidazione l’inizio del confronto dell’azzurro. La partita sarà trasmessa in diretta, e gli aggiornamenti sono disponibili tramite la piattaforma online. La giornata di tennis prosegue con diverse sfide in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.08 Amici di OA Sport, manca sempre meno all’ingresso in campo di Lorenzo Sonego. La giornata sul campo centrale del Foro Italico agli Internazionali d’Italia è iniziata con la sconfitta di Matteo Berrettini per 0-2 contro Popyrin, con Paolini che poi ha rimontato la francese Jeanjean. Adesso Coco Gauff scenderà in campo per sfidare Valentova, poi sarà il turno del torinese. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo Sonego e il peruviano Ignacio Buse, valido per il primo turno dell’ ATP 1000 di Roma, ultimo Masters 1000 sulla terra battuta prima del grande appuntamento Slam di Rolland Garros, a Parigi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: in campo Gauff, l’azzurro gioca alle 19.00 Notizie correlate LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: azzurro in campo dopo Sonego, ma non prima delle 16.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13. LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: attenzione all’emergente peruvianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: attenzione all’emergente peruviano; Live Lorenzo Sonego - Ignacio Buse - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 07/05/2026; Sonego-Buse: il pronostico degli Internazionali di Roma 2026, i precedenti e dove vedere il match; IBI 26, il tabellone degli italiani. Sonego-Buse oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingSessione serale con ritorno di qualcuno che al Foro Italico è stato grande anticipatore di momenti storici. In una fase tennistica già ricca di ... oasport.it LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: avvio contro l’emergente peruvianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo ... oasport.it Tanti italiani oggi in campo a Roma: #Berrettini vs. Popyrin Cinà vs. Blockx Bellucci vs. Barruchaga Cadenasso vs. Tirante #Sonego vs. Buse Pellegrino vs. Nardi Maestrelli vs. Bautista #Paolovi vs. Jeanjean #ATPRoma #WTARoma #IBI26 x.com Le emozioni del torneo maschile degli Internazionali BNL d’Italia continuano Dalle 19:00 vi aspetta LIVE la sfida tra Lorenzo Sonego e Ignacio Buse - facebook.com facebook