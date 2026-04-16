LIVE Musetti-Moutet ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | azzurro in campo dopo Sonego ma non prima delle 16.00

Nel torneo ATP di Barcellona, il match tra Musetti e Moutet è programmato in diretta, con il primo previsto dopo l'incontro di Sonego. La partita tra Sonego e Rublev si svolgerà dopo le 13.30, mentre quella tra Musetti e Moutet non avrà inizio prima delle 16.00. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulla piattaforma dedicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13.30) 14.30 Rublev ha vinto il primo set contro Sonego per 6-2. Al termine di quest’incontro, ma non prima delle 16.00, entreranno in campo Musetti e Moutet. 14.29 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Moutet. Buongiorno amici ed amiche di OA Spor t e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Musetti e Corentin Moutet, partita valevole per gli ottavi di finale dell ‘ATP 500 di Barcellona 2026. Il numero 9 del mondo torna in campo dopo il buon successo all’esordio contro Landaluce e cerca l’accesso ai quarti del torneo spagnolo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: azzurro in campo dopo Sonego, ma non prima delle 16.00 Notizie correlate LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: iniziati gli incontri, il toscano in campo non prima delle 16.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13. Leggi anche: LIVE Sonego-Rublev, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: in corso il doppio che precede il match dell’azzurro, in campo non prima delle 13.30 Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Barcellona, Musetti-Moutet LIVE: gli aggiornamenti in diretta dalle 16; LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’imprevedibile francese sulla strada dei quarti; Tre azzurri in campo: il programma di oggi su Sky; Corentin Moutet - Lorenzo Musetti 16/04/2026 Comp. quote. LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: sfida all’estro del franceseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13.30) Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla ... oasport.it Barcellona, Musetti-Moutet LIVE: gli aggiornamenti in diretta dalle 16Musetti, n. 9 ATP, affronta il mancino francese Corentin Moutet, n. 31, per un posto nei quarti al Barcelona Banco Sabadell, l'ATP 500 sulla terra battuta che si disputa dal 1953 al Real Club de Tenis ... sport.tiscali.it GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI giovedì 16 Ore 13:30 Sonego vs Rublev Ore 16:00 Musetti vs Moutet Ore 14:30 Cocciaretto vs podrez Forza ragazzi canali SkySportm streaming su NOW e SkyGo, Cocciaretto anche su SuperTennis con stream - facebook.com facebook Bene la vittoria dopo l'infortunio, ma con Moutet non basterà il tennis visto oggi. Speriamo che Musetti torni presto quello che ci ha fatto vedere magie sulla terra negli ultimi anni. x.com