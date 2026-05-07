Al torneo ATP di Roma, la partita tra Gauff e Valentova prosegue con la statunitense che ha vinto il primo set 6-3. Nel frattempo, si avvicina l’atteso incontro tra Sonego e Buse, pronti a scendere in campo per la loro sfida. La giornata di gare si svolge con continui aggiornamenti in tempo reale, offrendo ai tifosi l’ultimo stato delle partite in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.04 Gauff ha vinto il primo set su Valentova con il risultato di 6-3! Manca sempre meno all’ingresso in campo di Sonego e Buse. 16.08 Amici di OA Sport, manca sempre meno all’ingresso in campo di Lorenzo Sonego. La giornata sul campo centrale del Foro Italico agli Internazionali d’Italia è iniziata con la sconfitta di Matteo Berrettini per 0-2 contro Popyrin, con Paolini che poi ha rimontato la francese Jeanjean. Adesso Coco Gauff scenderà in campo per sfidare Valentova, poi sarà il turno del torinese. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo Sonego e il peruviano Ignacio Buse, valido per il primo turno dell’ ATP 1000 di Roma, ultimo Masters 1000 sulla terra battuta prima del grande appuntamento Slam di Rolland Garros, a Parigi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: Gauff avanti su Valentova, si avvicina il momento dell’azzurro

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Le emozioni del torneo maschile degli Internazionali BNL d’Italia continuano Dalle 19:00 vi aspetta LIVE la sfida tra Lorenzo Sonego e Ignacio Buse - facebook.com facebook