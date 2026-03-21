Alle 17.35, Jannik Sinner si prepara a entrare in campo nell’ATP Miami 2026, mentre la statunitense Pegula ha già vinto il primo set contro Jones con il punteggio di 6-2. La partita si sta svolgendo in diretta, con gli appassionati che seguono aggiornamenti continui per conoscere gli sviluppi del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.35 Manca pochissimo all’ingresso in campo di Jannik Sinner, con Pegula che ha vinto il primo set contro Jones per 6-2. La statunitense sta giocando un grande match che conta di chiudere nel prossimo parziale, successivamente toccherà all’azzurro disputare il suo incontro con Dzumhur. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra il nostro Jannik Sinner e il bosniaco Damir Dzumhur, valido per il secondo turno dell’ ATP di Miami, secondo Masters 1000 dell’anno dopo quello di Indian Wells che è stato vinto proprio dall’azzurro. Sinner adesso punta al primo sunshine double della carriera, trionfo che manca dal 2016 con il serbo Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Dzumhur, ATP Miami 2026 in DIRETTA: Pegula avanti su Jones, si avvicina il momento dell’azzurro

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