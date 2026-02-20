LIVE Berrettini-Buse ATP Rio 2026 in DIRETTA | attenzione al giovane peruviano che ha sconfitto Fonseca!

Matteo Berrettini ha perso il suo match contro il giovane peruviano Buse, che ha vinto grazie a colpi precisi e una buona tenuta mentale. La causa della sconfitta è stata la difficoltà di Berrettini nel rispondere ai servizi veloci dell’avversario. Buse, 20 anni, ha mostrato una grande determinazione e ha sfruttato al massimo le occasioni sul campo in un match combattuto. L’incontro si è svolto sul cemento di Rio de Janeiro, attirando l’attenzione di tutto il pubblico presente. La partita si è conclusa con un punteggio di 7-5, 6-4.

Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del terzo quarto di finale nella giornata di oggi dell'ATP 500 di Rio de Janeiro. Il portacolori azzurro Matteo Berrettini se la vedrà con la sorpresa peruviana Ignacio Buse che agli ottavi ha sconfitto il beniamino di casa Fonseca. Il nativo di Roma dopo diversi mesi un po' complicati ha tutta la buona intenzione di riscattarsi e questo torneo al momento lo vede in uno stato di forma decisamente competitivo. L'italiano vuole guadagnare anche terreno nel ranking ATP risollevandosi da quella posizione numero 57 che occupa al giorno d'oggi.