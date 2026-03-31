Alle 11:00 di questa mattina si tiene il match tra Matteo Berrettini e Ignacio Buse, valido per i sedicesimi di finale del torneo ATP 250 di Marrakech. La partita si svolge sul campo principale e viene trasmessa in diretta streaming. Il confronto rappresenta l’esordio del tennista italiano in questo torneo contro il peruviano. È possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulla piattaforma dedicata.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live di Matteo Berrettini-Ignacio Buse, incontro valido per i sedicesimi di finale del torneo ATP 250 di Marrakech. Il tennista romano incomincerà la propria avventura sulla terra rossa della località marocchina e l’esordio non sarà dei più semplici, visto che dall’altra parte della rete ci sarà il numero 7 del tabellone, dato in ottima forma e con tanto di semifinale raggiunta all’ATP 500 di Rio un mesetto fa. L’azzurro tornerà in campo dopo aver perso al terzo turno del Masters 1000 di Miami contro il monegasco Vacherot (in precedenza aveva eliminato un big come Bublik) e spera di farsi largo sul mattone tritato africano, in modo da cercare di risalire nel ranking ATP e di trovare fiducia in vista dei prossimi grandi appuntamenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Buse, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: esordio contro l’emergente peruviano

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