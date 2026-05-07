LIVE Sonego-Buse 3-6 3-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | contro break fondamentale dell’azzurro nel secondo set!
Sul campo centrale di Roma si sta disputando il match tra Sonego e Buse, con il primo set concluso 6-3 a favore del tennista statunitense. Nel secondo set, l’azzurro ha subito un break nel game in corso, portandosi sul 3-4. Al momento, il punteggio segna 30-30 in questo gioco. Durante lo scambio, l’italiano ha perso il controllo del dritto, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni punto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Perde ancora il controllo del dritto l’azzurro. 30-15 La palla corta di Sonego sfiora il nastro e atterra nel campo di Buse! 15-15 Questa volta l’uno-due di dritto è vincente! 0-15 Altro errore di dritto in uscita dal servizio per Lorenzo che nonostante la rimonta deve restare comunque concentrato. 3-4 BREAK DI SONEGOOOO! Finalmente l’azzurro strappa il servizio al peruviano che manda in rete la volée!! Il torinese torna nel match!! 40-A Erroraccio di Buse che manda in rete il dritto in uscita dal servizio. Palla break! Seconda palla. 40-40 Doppio fallo del peruviano. Seconda. 40-30 Perde il controllo del rovescio il torinese.🔗 Leggi su Oasport.it
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