LIVE Sonego-Buse 3-6 3-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | contro break fondamentale dell’azzurro nel secondo set!

Sul campo centrale di Roma si sta disputando il match tra Sonego e Buse, con il primo set concluso 6-3 a favore del tennista statunitense. Nel secondo set, l’azzurro ha subito un break nel game in corso, portandosi sul 3-4. Al momento, il punteggio segna 30-30 in questo gioco. Durante lo scambio, l’italiano ha perso il controllo del dritto, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni punto.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Perde ancora il controllo del dritto l’azzurro. 30-15 La palla corta di Sonego sfiora il nastro e atterra nel campo di Buse! 15-15 Questa volta l’uno-due di dritto è vincente! 0-15 Altro errore di dritto in uscita dal servizio per Lorenzo che nonostante la rimonta deve restare comunque concentrato. 3-4 BREAK DI SONEGOOOO! Finalmente l’azzurro strappa il servizio al peruviano che manda in rete la volée!! Il torinese torna nel match!! 40-A Erroraccio di Buse che manda in rete il dritto in uscita dal servizio. Palla break! Seconda palla. 40-40 Doppio fallo del peruviano. Seconda. 40-30 Perde il controllo del rovescio il torinese.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Buse 3-6 3-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: contro break fondamentale dell’azzurro nel secondo set! Notizie correlate LIVE Sonego-Buse 2-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro sotto di un break nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Prende il centro del campo il torinese, che infila il dritto vincente. LIVE Berrettini-Bublik 6-4 2-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: break fondamentale dell’azzurro nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Esagera con lo slice l’azzurro, il colpo esce di poco. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sonego-Buse oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming; Sonego-Buse: il pronostico degli Internazionali di Roma 2026, i precedenti e dove vedere il match; IBI 26, il tabellone degli italiani; LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: avvio contro l’emergente peruviano. LIVE Sonego-Buse 2-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro sotto di un break nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Prima vincente che ci voleva, con la corda del peruviano che si è rotta: cambio racchetta per lui. 40-40 ... oasport.it Diretta Internazionali d’Italia 2026 | Sonego Buse streaming video tv: Paolini vince in rimonta! (7 maggio)Diretta Internazionali d'Italia 2026 streaming video tv: si gioca ancora per il primo turno Atp, a Roma occhi puntati su Matteo Berrettini. ilsussidiario.net Tanti italiani oggi in campo a Roma: #Berrettini vs. Popyrin Cinà vs. Blockx Bellucci vs. Barruchaga Cadenasso vs. Tirante #Sonego vs. Buse Pellegrino vs. Nardi Maestrelli vs. Bautista #Paolovi vs. Jeanjean #ATPRoma #WTARoma #IBI26 x.com Le emozioni del torneo maschile degli Internazionali BNL d’Italia continuano Dalle 19:00 vi aspetta LIVE la sfida tra Lorenzo Sonego e Ignacio Buse - facebook.com facebook