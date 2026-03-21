LIVE Berrettini-Bublik 6-4 2-1 ATP Miami 2026 in DIRETTA | break fondamentale dell’azzurro nel secondo set

Al torneo ATP di Miami, nel match tra Berrettini e Bublik, l’azzurro ha conquistato un break nel secondo set, portandosi sul 2-1. Attualmente il punteggio è 6-4, 2-1 in favore di Berrettini. Durante il gioco, Berrettini ha tentato uno slice che è uscito di poco, mantenendo vivo il confronto tra i due giocatori. La partita è visibile in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Esagera con lo slice l’azzurro, il colpo esce di poco. 40-15 Errore in risposta di Bublik che manda in rete il rovescio. Seconda palla. 30-15 Ace dell’azzurro. 15-15 Servizio e dritto dal centro del campo! 0-15 Esce il dritto diagonale di Matteo. Seconda palla ad inizio game per Berrettini. 2-1 BREAK BERRETTINI! Bublik gioca ancora una palla corta, l’azzurro arriva anche a questa e chiude con il colpo delicato a rete! L’azzurro strappa il servizio e andrà alla battuta per confermare il vantaggio! Seconda! 40-A Che risposta di Matteo, con Bublik che manda in rete il rovescio! Altra palla break per l’azzurro! 40-40 Erroraccio di dritto di Sasha che manda fuori in lunghezza il lungolinea. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Bublik 6-4 2-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: break fondamentale dell’azzurro nel secondo set Articoli correlati LIVE Berrettini-Bublik 1-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro in apertura di primo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 BERRETTINI CONFERMA IL BREAK! Ace per il romano che difende il servizio. LIVE Berrettini-Bublik 4-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro annulla quattro palle break e resta in vantaggio!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Dritto in cross vincente di Bublik! Seconda. Contenuti e approfondimenti su LIVE Berrettini Bublik 6 4 2 1 ATP... Temi più discussi: LIVE Berrettini-Bublik, ATP Miami 2026 in DIRETTA: Paul e Mannarino al terzo set, si allunga l’attesa per l’azzurro; Alexander Bublik v Matteo Berrettini (20/03/2026); Berrettini vince al debutto a Miami: ora la super sfida con Bublik; Berrettini parte bene, Bellucci subito eliminato. LIVE Berrettini-Bublik 6-4 0-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: il secondo set inizia sul servizio kazakoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda. 30-15 Il nastro tocca quel tanto che basta la pallina per mandarla nel campo avversario. Fortunato ... oasport.it Berrettini-Bublik oggi in tv, ATP Miami 2026: orario, programma partite precedenti, streamingSecondo turno in arrivo per Matteo Berrettini a Miami: nel torneo che dal 2019 si è trasferito dalle parti dell'Hard Rock Stadium arriva oggi la sfida ... oasport.it Mentre Matteo Arnaldi perde il primo set al tiebreak contro Shevchenko, il suo omonimo Berrettini è avanti di un break contro un altro kazako: Alexander Bublik, vincitore del loro unico incontro a livello ATP. x.com GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI venerdì 20 Ore 18:00 Arnaldi vs Shevschenko Ore 18:00 Paolini vs Townsend Ore 18:30 Cocciaretto vs Gauff Ore 19:00 Berrettini vs Bublik Ore 19:30 Cobolli vs Collignon Ore 00:00 Darderi vs L facebook