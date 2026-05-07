LIVE Sonego-Buse 3-6 1-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | rimonta sempre più complessa ma il torinese ci crede

Nel torneo ATP di Roma, il match tra Sonego e Buse procede con il punteggio di 3-6, 1-4 in favore dell’avversario. Sonego, in fase di rimonta, cerca di reagire, mentre il peruviano mantiene il vantaggio. Sul campo, l’italiano ha appena conquistato il suo primo punto vincente, con un dritto che tocca la riga e un secondo colpo che manca il campo. La partita resta aperta, ma la sfida si fa sempre più difficile per il torinese.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-4 GAME SONEGO! Prima vincente dell’italiano. A-40 Il primo dritto atterra sulla riga, il secondo del peruviano non trova il campo. 40-40 Smash vincente del torinese! Seconda palla. 30-40 Rovescio out, palla break dolorosissima. 30-30 Esce il rovescio dell’italiano. 30-15 Prima vincente dell’azzurro. 15-15 Serve and volley ottimo di Sonego. 0-15 Buse ha fatto il punto del torneo, che termina con il rovescio out di Sonego! Ma come ha giocato il peruviano tra palle corte, slice e colpi da sotto le gambe con tanto di smash difeso abilmente. Seconda palla. 1-4 GAME BUSE. Si salva ancora il peruviano grazie al servizio, la risposta di Sonego non resta in campo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Buse 3-6 1-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: rimonta sempre più complessa ma il torinese ci crede Notizie correlate Leggi anche: LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo del torinese Leggi anche: LIVE Sonego-Buse 2-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: non ci sono break in apertura di set Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sonego-Buse oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming; Sonego-Buse: il pronostico degli Internazionali di Roma 2026, i precedenti e dove vedere il match; IBI 26, il tabellone degli italiani; LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: avvio contro l’emergente peruviano. LIVE Sonego-Buse 2-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro sotto di un break nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Prima vincente che ci voleva, con la corda del peruviano che si è rotta: cambio racchetta per lui. 40-40 ... oasport.it Diretta Internazionali d’Italia 2026 | Sonego Buse streaming video tv: Paolini vince in rimonta! (7 maggio)Diretta Internazionali d'Italia 2026 streaming video tv: si gioca ancora per il primo turno Atp, a Roma occhi puntati su Matteo Berrettini. ilsussidiario.net Tanti italiani oggi in campo a Roma: #Berrettini vs. Popyrin Cinà vs. Blockx Bellucci vs. Barruchaga Cadenasso vs. Tirante #Sonego vs. Buse Pellegrino vs. Nardi Maestrelli vs. Bautista #Paolovi vs. Jeanjean #ATPRoma #WTARoma #IBI26 x.com Le emozioni del torneo maschile degli Internazionali BNL d’Italia continuano Dalle 19:00 vi aspetta LIVE la sfida tra Lorenzo Sonego e Ignacio Buse - facebook.com facebook