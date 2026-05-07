LIVE Paolini-Jeanjean WTA Roma 2026 in DIRETTA | out Berrettini alle ore 13.00 tocca all’azzurra
Alle ore 13.00 si giocherà la partita tra l’italiana e la francese nel torneo di Roma 2026, dopo l’eliminazione di Berrettini. La giocatrice toscana, classe 1996 e campionessa in carica, affronta il suo primo match nel main draw del torneo romano di quest’anno. La sfida si svolge in un contesto di grande attesa, con la partita che promette di essere importante per la giornata di gare.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.48 Per la classe ’96 toscana si tratta dell’esordio nel main draw romano da campionessa in carica, in una partita che non dovrebbe essere un grosso ostacolo, ma che andrà comunque affrontata con la massima concentrazione. 12.45 Il programma sul Campo Centrale proseguirà con la sfida tra l’azzurra Jasmine Paolini, numero 9 del seeding, e la qualificata francese Leolia Jeanjean. 12.42 L’australiano Alexei Popyrin vince il primo match di giornata sul Campo Centrale, battendo l’azzurro Matteo Berrettini per 6-2, 6-3. Alle ore 13.00 scenderà in campo Jasmine Paolini. 11.52 Inizia male la giornata per l’Italia sul Campo Centrale: Matteo Berrettini ha perso per 6-2 il primo set contro l’australiano Alexei Popyrin.🔗 Leggi su Oasport.it
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