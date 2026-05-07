LIVE Paolini-Jeanjean WTA Roma 2026 in DIRETTA | Berrettini sotto di un set l’azzurra in campo non prima delle ore 13.00

In apertura di giornata sul Campo Centrale di Roma, Matteo Berrettini ha perso il primo set 6-2 contro l’avversario australiano. La partita tra Paolini e Jeanjean è ancora in corso e l’azzurra dovrebbe scendere in campo non prima delle 13.00. La diretta online permette di seguire gli aggiornamenti in tempo reale sugli eventi in corso nel torneo di tennis WTA Roma 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.52 Inizia male la giornata per l’Italia sul Campo Centrale: Matteo Berrettini ha perso per 6-2 il primo set contro l’australiano Alexei Popyrin. Non prima delle ore 13.00 toccherà alla toscana Jasmine Paolini, opposta alla francese Leolia Jeanjean. Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurra Jasmine Paolini e la francese Leolia Jeanjean, valido per il secondo turno del WTA 1000 di Roma. La detentrice del titolo, numero 9 del seeding, dopo il bye al primo turno, farà il suo esordio nel tabellone principale romano contro la trentenne transalpina, proveniente dalle qualificazioni.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Jeanjean, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Berrettini sotto di un set, l’azzurra in campo non prima delle ore 13.00 Notizie correlate LIVE Paolini-Jeanjean, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra inizia la difesa al titoloBuongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurra Jasmine Paolini e la francese Leolia Jeanjean, valido per il... LIVE Paolini-Baptiste 5-7 2-5, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: azzurra sotto di un break nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Vincente di dritto diagonale nei pressi della rete per l’azzurra. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Live Jasmine Paolini - Léolia Jeanjean - Roma Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 07/05/2026; LIVE Paolini-Jeanjean, WTA Roma 2026 in DIRETTA: esordio contro la qualificata francese; IBI 26, il tabellone delle italiane: Paolini in alto con Sabalenka e Gauff; Paolini-Jeanjean oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming. Paolini-Jeanjean oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingIl colore azzurro continua a caratterizzare il programma del Campo Centrale anche nella terza giornata degli Internazionali d’Italia. Nell'incontro ... oasport.it Dove vedere in tv Paolini-Jeanjean, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingJasmine Paolini comincia da un giovedì capitolino la sua difesa del titolo agli Internazionali d'Italia 2026. La giocatrice toscana se la vedrà con la ... oasport.it Gli azzurri in campo oggi a Roma giovedì 7 Il plotone azzurro è pronto a invadere il Foro Italico. Oggi in campo riflettori puntati su Berrettini (vs Popyrin), Paolini (vs Jeanjean) e il derby Pellegrino-Nardi. Sinner esordirà nella giornata di sabato 9 maggio, sfi - facebook.com facebook Paolini-Jeanjean: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro) x.com