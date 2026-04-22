LIVE Grant-Jacquemot WTA Madrid 2026 in DIRETTA | in campo JeanJean poi toccherà all’azzurra

Nel torneo WTA di Madrid del 2026, in campo si sono affrontate diverse giocatrici. Dopo la vittoria dell’uzbeka Rakhimova sulla rivale uzbeka, l’ucraina Kalinina ha battuto per 2-1 un’altra avversaria. La giornata è iniziata con la sconfitta di una tennista italiana, che ha perso per 2-0 contro Parks, aprendo il programma sul Campo 8. Successivamente, il match tra Grant e Jacquemot si è concluso con la vittoria dell’americana Grant.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA L IVE 17.55 Dopo la sconfitta di Cocciaretto per 2-0 contro Parks, che ha aperto il programma sul Campo 8, l’ucraina Kalinina ha battuto per 2-1 l’uzbeka Rakhimova. Adesso in campo ci saranno la francese Jeanjean e la russa Salekhmeteva, dopo toccherà alla nostra Grant. Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Tyra Grant ed Elsa Jacquemot, valido per il primo turno del WTA1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, la 18enne tricolore vivrà la sua prima volta nel main draw dell’evento spagnolo, dopo aver avuto accesso alle qualificazioni attraverso una wild card. Grant, da questo punto di vista, ha saputo farsi valere.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant-Jacquemot, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: in campo JeanJean, poi toccherà all’azzurra Notizie correlate LIVE Grant-Jacquemot, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: curiosità per la classe 2008 azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Tyra Grant ed Elsa Jacquemot, valido per il primo... Dove vedere in tv Grant-Jacquemot oggi, WTA Madrid 2026: orario, canale, streamingOggi, mercoledì 22 aprile, Tyra Grant affronterà la francese Elsa Jacquemot nella sfida valida per il primo turno del WTA1000 di Madrid. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Grant-Jacquemot, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: curiosità per la classe 2008 azzurra; Madrid su SuperTennis: esordio Cocciaretto (live alle 13.30 in tv), in campo anche Grant; WTA Madrid 2026, Tyra Grant-Jacquemot: orario, dove vederla in TV e streaming; Dove vedere in tv Grant-Jacquemot oggi, WTA Madrid 2026: orario, canale, streaming. LIVE Grant-Jacquemot, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: in campo JeanJean, poi toccherà all’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Tyra Grant ed Elsa Jacquemot, valido per il primo turno ... oasport.it Dove vedere in tv Grant-Jacquemot oggi, WTA Madrid 2026: orario, canale, streamingOggi, mercoledì 22 aprile, Tyra Grant affronterà la francese Elsa Jacquemot nella sfida valida per il primo turno del WTA1000 di Madrid. La giocatrice ... oasport.it La Caja Magica si colora di azzurro Cocciaretto vs Parks e Grant vs Jacquemot sono in diretta in chiaro su SuperTennis - facebook.com facebook