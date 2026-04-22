LIVE Grant-Jacquemot WTA Madrid 2026 in DIRETTA | Jeanjean vince il primo set manca poco per l’azzurra

Durante la tappa del WTA di Madrid 2026, la giocatrice francese ha conquistato il primo set con un punteggio di 6-4 contro la sua avversaria. L’attenzione si concentra ora sulla giovane tennista italiana, che si prepara a scendere in campo tra pochi minuti. La partita prosegue seguendo i suoi sviluppi, con gli spettatori pronti a seguire ogni scambio in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA L IVE 19.05 Jeanjean vince il primo set con il parziale di 6-4, manca sempre meno all’ingresso in campo della giovanissima azzurra. 17.55 Dopo la sconfitta di Cocciaretto per 2-0 contro Parks, che ha aperto il programma sul Campo 8, l’ucraina Kalinina ha battuto per 2-1 l’uzbeka Rakhimova. Adesso in campo ci saranno la francese Jeanjean e la russa Salekhmeteva, dopo toccherà alla nostra Grant. Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Tyra Grant ed Elsa Jacquemot, valido per il primo turno del WTA1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, la 18enne tricolore vivrà la sua prima volta nel main draw dell’evento spagnolo, dopo aver avuto accesso alle qualificazioni attraverso una wild card.🔗 Leggi su Oasport.it

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