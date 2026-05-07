LIVE Paolini-Jeanjean WTA Roma 2026 in DIRETTA | esordio contro la qualificata francese

Oggi si gioca il secondo turno del torneo WTA 1000 di Roma, con l’incontro tra l’italiana Jasmine Paolini e la francese Leolia Jeanjean. L’evento si svolge sul campo principale e viene trasmesso in diretta testuale, permettendo di seguire passo dopo passo l’andamento del match. I due tennisti si affrontano in una sfida che può determinare l’accesso ai quarti di finale del torneo.

Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurra Jasmine Paolini e la francese Leolia Jeanjean, valido per il secondo turno del WTA 1000 di Roma. La detentrice del titolo, numero 9 del seeding, dopo il bye al primo turno, farà il suo esordio nel tabellone principale romano contro la trentenne transalpina, proveniente dalle qualificazioni. Sulla carta per Paolini dovrebbe essere un match senza troppe difficoltà, ideale per rompere il ghiaccio con il torneo di casa. Jeanjean ha già vinto tre partite qui a Roma, con i successi nel tabellone cadetto sulla connazionale Diane Parry, per 6-1, 7-6, e sull’australiana Ajla Tomljanovic, per 7-6, 5-7, 6-3; nel primo turno del main draw, invece, ha sconfitto a sorpresa la brasiliana Beatriz Haddad Maia, con il punteggio di 7-6, 6-4.🔗 Leggi su Oasport.it

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Comincia la difesa del titolo Jasmine affronterà la francese Jeanjean, che ha superato Haddad Maia 6-4, 7-6 nel primo turno - facebook.com facebook