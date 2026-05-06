LIVE Cocciaretto-Kraus WTA Roma 2026 in DIRETTA | tra poco l’esordio contro la qualificata austriaca

Tra pochi minuti si svolge l’esordio nel torneo di Roma per la tennista, attualmente al numero 41 del ranking mondiale. La sua avversaria è una qualificata austriaca, e una vittoria le permetterebbe di salire almeno alla posizione numero 40. La partita è valida per il torneo WTA 2026 e sarà seguita in diretta. Sul sito sono disponibili aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gioca questo torneo da numeri 41 del mondo, ma vincendo oggi guadagnerebbe una posizione virtuale portandosi 40^. Un posto come testa di serie a Parigi non è impossibile, soprattutto se davvero le ragazze di vertice boicotteranno l’evento. 18:48 Cocciaretto che anche grazie al successo dalle qualificazioni ad Hobart ad inizio stagione è tornata ai livelli che le competono in classifica WTA. 18:45 Kraus ha già vinto un paio di partite sulla terra battuta capitolina e sicuramente potrà sfruttare la tensione che Cocciaretto, così come tutti gli italiani, possono talvolta avvertire quando giocano sul Centrale da favoriti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: tra poco l’esordio contro la qualificata austriaca Notizie correlate LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: esordio con la qualificata austriacaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno del WTA 1000 di Roma... LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: avvio contro la qualificata austriacaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno del WTA 1000 di Roma... Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: esordio con la qualificata austriaca; WTA Roma 2026: Cocciaretto-Kraus oggi in TV e streaming; Cocciaretto-Kraus oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Tutti gli italiani in campo domani a Roma (ATP e WTA): orari, tv, programma 6 maggio, streaming. LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: avvio contro la qualificata austriacaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno del WTA 1000 di Roma 2026 ... oasport.it Cocciaretto-Kraus oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingSi tinge d'azzurro la sessione serale del Campo Centrale nella seconda giornata degli Internazionali d’Italia. Nell'incontro valevole per il primo turno ... oasport.it INCOLLATEVI AL DIVANO! Partono gli #IBI26 anche al maschile. Saranno 9 gli italiani impegnati oggi: Campo Centrale #Stefanini -Ostapenko ore 11 #Arnaldi -Munar intorno alle 15 #Cocciaretto -Kraus ore 19 #Cina -Blockx x.com