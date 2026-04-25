LIVE Paolini-Baptiste 5-7 2-5 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | azzurra sotto di un break nel secondo set
Inizia il secondo set tra la tennista italiana e la sua avversaria al torneo di Madrid del 2026. Dopo aver perso il primo parziale con il punteggio di 5-7, l’azzurra si trova sotto di un break nel secondo, con il punteggio attuale di 2-5. Durante lo scambio, un colpo vincente di dritto diagonale vicino alla rete ha portato l’italiana a un punto di vantaggio. La partita prosegue con entrambe le giocatrici impegnate a conquistare il set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Vincente di dritto diagonale nei pressi della rete per l’azzurra. 40-40 Grande risposta di Baptiste, esce il colpo di Paolini. A-40 Prima palla vincente. 40-40 Dritto vincente di Baptiste che piazza sulla riga il lungolinea in corsa. 40-30 Scappa via il back di rovescio della statunitense. Seconda palla. 30-30 Rovescio lungolinea perfetto di Baptiste che piazza la palla sulla riga. 30-15 Jasmine raggiunge la contro smorzata avversaria e piazza il passante di rovescio nei pressi della rete. Seconda. 15-15 Perde il controllo del rovescio in diagonale l’azzurra. Seconda palla. 15-0 Prima vincente dell’azzurra.🔗 Leggi su Oasport.it
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