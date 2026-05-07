LIVE Paolini-Jeanjean 4-3 WTA Roma 2026 in DIRETTA | ancora uno scambio di break tra le due giocatrici

Al torneo di Roma, nel match tra Paolini e Jeanjean, il punteggio è ora di 4-3. Le due giocatrici si sono scambiate diversi break, con scambi intensi e punti decisivi. Nel corso del gioco, la francese ha realizzato un rovescio vincente, mentre la italiana ha risposto con un dritto che ha concluso uno scambio difficile. La partita continua con un punteggio molto equilibrato e punti ancora da decidere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Rovescio vincente della francese. 15-15 Dritto vincente di Paolini al termine di uno scambio molto duro. 0-15 Risposta di rovescio vincente della francese. 5-3 Recupero miracoloso di Paolini con lo slice di rovescio che porta Jeanjean a sbagliare in corridoio la volée di dritto. 30-40 In rete il rovescio di Jeanjean. 30-30 Doppio fallo di Jeanjean. 30-15 Risposta vincente con il dritto incrociato di Paolini. 30-0 Lungo il rovescio di Paolini. 15-0 Rovescio lungolinea vincente di Jeanjean. 4-3 Paolini restituisce il break con un doppio fallo. 40-A Bel passante di rovescio della francese. 40-40 Schiaffo al volo di dritto vincente della francese.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Jeanjean 4-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: ancora uno scambio di break tra le due giocatrici Notizie correlate LIVE Paolini-Jeanjean 3-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra non sfrutta una palla breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Paolini chiude il game con un rovescio vincente in uscita dal servizio. Leggi anche: LIVE Paolini-Bucsa, 5-5, WTA Merida 2026 in DIRETTA: l’azzurra recupera uno dei due break persi Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Paolini-Jeanjean, WTA Roma 2026 in DIRETTA: esordio contro la qualificata francese; Jasmine Paolini regina di Roma: il dietro le quinte del trionfo; Diretta Paolini - Jeanjean (Internazionali BNL d'Italia); Paolini, Sabalenka e sette azzurri: un giovedì super agli IBI26. LIVE Paolini-Jeanjean 4-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: ancora uno scambio di break tra le due giocatriciCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Paolini fa fare il tergicristallo all'avversaria e chiude con lo schiaffo al volo di dritto. 40-40 Spinge ... oasport.it Paolini-Jeanjean diretta Internazionali di Roma: segui la sfida di oggi LIVEROMA - È il giorno di Jasmine Paolini agli Internazionali di Roma. L'esordio da campionessa in carica del torneo è contro la francese Jeanjean, numero 127 del ranking. L'azzurra proverà a difendere il ... corrieredellosport.it La campionessa in carica scende in campo Paolini-Jeanjean è in diretta in chiaro su SuperTennis #IBI26 - facebook.com facebook #Paolini- #Jeanjean diretta Internazionali di Roma: segui la sfida x.com