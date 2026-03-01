LIVE Paolini-Bucsa 5-5 WTA Merida 2026 in DIRETTA | l’azzurra recupera uno dei due break persi

Durante la partita valida per il WTA di Merida 2026, l’azzurra e la sua avversaria sono attualmente in parità con un punteggio di 5-5. La giocatrice italiana ha recuperato uno dei due break subiti, mentre il match prosegue con scambi intensi e punti combattuti. In questo momento, Paolini ha appena messo in gioco un rovescio incrociato al centro del campo.

6-5 Lungo lo schiaffo al volo di diritto lungolinea steccato di "Jas". Break dell'iberica che dopo il cambio campo servirà per la terza volta per il set. 40-A Largo il rovescio incrociato giocato al centro del campo di Paolini. Altra palla break. 40-40 Diritto lungolinea vincente giocato a ridosso della rete della numero 7 WTA. 15-40 In rete il rovescio lungolinea della toscana. Ci sono due palle break. 15-30 Rovescio lungolinea e vincente giocato a ridosso della rete dell'italiana. 0-15 Lungo il diritto lungolinea giocato in attacco della nativa di Castelnovo di Garfagnana. 5-5 Diritto incrociato e vincente dell'azzurra che ha recuperato i due break di svantaggio.