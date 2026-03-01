LIVE Paolini-Bucsa 2-1 WTA Merida 2026 in DIRETTA | l’azzurra annulla una palla break e tiene il servizio

Nel match tra Paolini e Bucsa a Merida, l’italiana ha recuperato una palla break e ha mantenuto il servizio. Al momento il punteggio è 2-1, con un servizio vincente esterno della giocatrice ’96 e un rovescio lungolinea che ha concluso il punto. Segui gli aggiornamenti in tempo reale per ulteriori sviluppi della partita.

15-30 Rovescio incrociato e vincente giocato dal centro del campo di Paolini. 2-2 Largo il diritto lungolinea giocato in attacco a ridosso della rete di Paolini. 40-30 Diritto lungolinea vincente giocato a ridosso della rete della classe '98. 30-15 Volée di rovescio incrociata e vincente della nativa di Chi?inau. 40-40 Rovescio incrociato e vincente giocato dal centro del campo della toscana. 30-40 Risposta di diritto lungolinea e vincente dell'iberica. Palla break. 30-15 Volée di rovescio lungolinea e vincente giocata in allungo di Paolini. 1-0 Servizio esterno vincente della nativa di Castelnovo di Garfagnana. 3:57 Ci siamo! Le giocatrici stanno facendo il loro ingresso in campo.