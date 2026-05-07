LIVE Nardi-Pellegrino ATP Roma 2026 in DIRETTA | il derby italiano vale punti e prestigio

Oggi si gioca il derby tra Nardi e Pellegrino nel torneo ATP di Roma 2026. L'incontro si svolge sul campo centrale e viene trasmesso in diretta streaming. I due tennisti italiani si affrontano per aggiungere punti alla classifica e per ottenere un risultato che può influenzare il loro percorso nel torneo. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la nostra piattaforma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno, un derby azzurro che vede di fronte Luca NARDI e Andrea PELLEGRINO per un posto al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026! Partita incerta e delicatissima tra il talento pesarese e il lavoratore di Bisceglie. Nardi ha cambiato guida tecnica e sembra intenzionato a intraprendere la strada del professionismo nel modo più serio possibile. Riparte dal Foro Italico, dove nella passate edizione sconfisse brillantemente Flavio Cobolli prima di arrendersi a Holger Rune in secondo turno non sfigurando. Se vince oggi Nardi torna virtualmente numero 152 del mondo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il derby italiano vale punti e prestigio Notizie correlate Pronostico e quote Andrea Pellegrino – Luca Nardi, Roma 07-05-2026Andrea Pellegrino e Luca Nardi chiuderanno il programma sulla nuova BNP Paribas Arena, dunque in serata, si spera con una buona cornice di pubblico,... LIVE Sinner-Alcaraz, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: finale epocale che vale il n.1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Alcaraz Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il derby italiano vale punti e prestigio; LIVE Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro ci crede contro l’esperto spagnolo; Tutti gli italiani in campo domani a Roma (ATP e WTA): orari, tv, programma 7 maggio, streaming; Andrea Pellegrino qualificato a Roma: il sorteggio gli riserva un derby italiano al primo turno. Nardi-Pellegrino oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingAnche nel tabellone di singolare maschile, così come accaduto tra le donne, ci sarà un derby italiano al primo turno: a sfidarsi oggi, giovedì 7 maggio, ... oasport.it Sul tubo trovate la nuova puntata di Divellere dedicata a Roma. Quindi all'annosa domanda se Sinner arerà in infradito o con qualche titubanza. Come andrà Musetti, Arnaldi, il derby italiano tra Nardi e Pellegrino. Ma soprattutto, a causa di un mio incubo (ver - facebook.com facebook Pellegrino vola nel main draw a Roma: impresa contro Landaluce. Ora sfiderà Luca Nardi. Bronzetti saluta all’esordio. Trevisan e Ruggeri salutano Roma al primo turno: lotta azzurra, ma passano Gibson e Sonmez x.com