LIVE Nardi-Pellegrino ATP Roma 2026 in DIRETTA | solo un set prima del derby?

Alle ore 19:22, nel torneo ATP di Roma, il match tra Nardi e Pellegrino si trova in una fase avanzata, con solo un set ancora da giocare prima di un possibile derby. Nel frattempo, nel match tra Bencic e Andreescu, il punteggio vede Bencic in vantaggio 6-4, con un set ancora da completare prima di determinare chi si confronterà con il vincitore del primo incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:22 Bencic-Andreescu 6-4, manca un solo set al derby? 18:15 FINITA! Tomas Machac vince 6-4, 7-6(4) la sfida di lusso di primo turno contro Stefanos Tsitsipas, ora Bencic-Andreescu e poi finalmente sarà derby! 16:18 Non male l’inizio di programma per l’Italia oggi: vittorie di BASILETTi e di BELLUCCI, ora due match femminili e poi NARDI-PELLEGRINO! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno, un derby azzurro che vede di fronte Luca NARDI e Andrea PELLEGRINO per un posto al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026! Partita incerta e delicatissima tra il talento pesarese e il lavoratore di Bisceglie.🔗 Leggi su Oasport.it

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+++ANDREA PELLEGRINO PER LA STORIA: IL TENNISTA BISCEGLIESE OGGI IN CAMPO (NON PRIMA DELLE ORE 19) AGLI INTERNAZIONALI D'ITALIA, DERBY TUTTO ITALIANO A ROMA CONTRO LUCA NARDI PER LA SUA PRIMA VOLTA NEL TABE - facebook.com facebook

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