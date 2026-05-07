LIVE Nardi-Pellegrino ATP Roma 2026 in DIRETTA | sempre meno al derby

Nel torneo ATP di Roma 2026, la partita tra Nardi e Pellegrino sta procedendo con momenti di tensione e scambi intensi. Alle 19:45, la giocatrice Bencic ha conquistato un set e due break, portandosi avanti nel punteggio. La diretta continua a seguire l’evoluzione del match, con aggiornamenti che vengono forniti in tempo reale. La sfida tra i due tennisti italiani sta attirando l’attenzione degli appassionati presenti e online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:45 Set e due break per Bencic, ci siamo! 19:22 Bencic-Andreescu 6-4, manca un solo set al derby? 18:15 FINITA! Tomas Machac vince 6-4, 7-6(4) la sfida di lusso di primo turno contro Stefanos Tsitsipas, ora Bencic-Andreescu e poi finalmente sarà derby! 16:18 Non male l’inizio di programma per l’Italia oggi: vittorie di BASILETTi e di BELLUCCI, ora due match femminili e poi NARDI-PELLEGRINO! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno, un derby azzurro che vede di fronte Luca NARDI e Andrea PELLEGRINO per un posto al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026! Partita incerta e delicatissima tra il talento pesarese e il lavoratore di Bisceglie.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: sempre meno al derby Notizie correlate LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: derby italiano dopo cena!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:18 Non male l’inizio di programma per l’Italia oggi: vittorie di BASILETTi e di BELLUCCI, ora due match... LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: solo un set prima del derby?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:22 Bencic-Andreescu 6-4, manca un solo set al derby? 18:15 FINITA! Tomas Machac vince 6-4, 7-6(4) la... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il derby italiano vale punti e prestigio; Paolini, Sabalenka e sette azzurri: un giovedì super agli IBI26; Come cambia il ranking Atp dopo il Madrid Open; Nardi-Pellegrino oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: solo un set prima del derby?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:18 Non male l'inizio di programma per l'Italia oggi: vittorie di BASILETTi e di BELLUCCI, ora due match ... oasport.it Nardi-Pellegrino oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingAnche nel tabellone di singolare maschile, così come accaduto tra le donne, ci sarà un derby italiano al primo turno: a sfidarsi oggi, giovedì 7 maggio, ... oasport.it +++ANDREA PELLEGRINO PER LA STORIA: IL TENNISTA BISCEGLIESE OGGI IN CAMPO (NON PRIMA DELLE ORE 19) AGLI INTERNAZIONALI D'ITALIA, DERBY TUTTO ITALIANO A ROMA CONTRO LUCA NARDI PER LA SUA PRIMA VOLTA NEL TABE - facebook.com facebook Tanti italiani oggi in campo a Roma: #Berrettini vs. Popyrin Cinà vs. Blockx Bellucci vs. Barruchaga Cadenasso vs. Tirante #Sonego vs. Buse Pellegrino vs. Nardi Maestrelli vs. Bautista #Paolovi vs. Jeanjean #ATPRoma #WTARoma #IBI26 x.com