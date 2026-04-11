LIVE Sinner-Alcaraz ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | finale epocale che vale il n1

Alle ore 14.00 si è disputata la finale del torneo ATP di Montecarlo tra il tennista italiano e lo spagnolo, con in palio la posizione numero uno del ranking mondiale. L'incontro, trasmesso in diretta, ha attirato l'attenzione di molti appassionati, desiderosi di assistere a una sfida tra due dei più forti giocatori del circuito. La partita si è svolta sui campi in terra battuta, con i primi scambi che hanno subito mostrato grande intensità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Alcaraz Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Jannik Sinner, numero 2 del seeding e del mondo, e lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 1, valido per la finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026 di tennis. Il match dell’ultimo atto di singolare che vedrà protagonisti l’azzurro e l’iberico sarà il secondo del programma di domenica 12 aprile sul Court Rainier III, che si aprirà alle ore 12.00 con la finale di doppio tra ArevaloPavic e KrawietzPuetz. L’incontro tra Sinner ed Alcaraz inizierà comunque non prima delle ore 15.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: finale epocale che vale il n.1

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LIVE Alcaraz-Bublik, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Sinner è sopra di un set con Aliassime. Poi sarà la volta del numero 1 ATP opposto al kazakoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:00 Il primo set della sfida tra Sinner e Auger-Aliassime è andato all’italiano con lo score di 6-3.

SINNER E ALCARAZ LA LORO ESILARANTE INTERVISTA DOPPIA DOPO LA FINALE DEL SIX KING SLAM.