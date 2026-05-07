LIVE Cinà-Blockx ATP Roma 2026 in DIRETTA | si parte con l’italiano al servizio

Inizia la partita tra Cinà-Blockx all’ATP di Roma 2026. Attualmente si sta svolgendo il riscaldamento prima dell’inizio del match. Tra circa quattro minuti, l’italiano prenderà servizio per il primo set. La diretta è in corso e gli spettatori possono aggiornarsi sugli sviluppi in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PRIMO SET 12:59 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si partirà con l’azzurro al servizio. 12:56 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Cinà e Blockx. 12:51 Primo confronto diretto in assoluto tra i due giocatori, con il vincente del match che troverà al secondo turno l’olandese Griekspoor. 12:46 La cinese Zheng liquida in due set la spagnola Bucsa. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo di Cinà e Blockx. 12:11 Ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Cinà-Blockx. Appena concluso il primo set tra Bucsa e Zheng, con la cinese impostati al tiebreak. Al termine di questo incontro toccherà al giovane italiano.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cinà-Blockx, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si parte con l’italiano al servizio Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cinà-Blockx, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a minuti! LIVE Cinà-Blockx, ATP Roma 2026 in DIRETTA: piove, match del palermitano a rischio!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida serale di primo turno degli... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Cinà-Blockx, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si recupera il match cancellato ieri; Nove azzurri in campo: il programma di oggi su Sky; Cinà-Blockx stasera in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming; Blockx-Zverev e Sinner-Fils oggi, ATP Madrid 2026: programma semifinali, orari, streaming. Cinà-Blockx stasera in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingL'urna non si è certamente rivelata amica. Il torneo di casa genera però motivazioni sempre particolari e può spingere un giovane atleta ad esaltarsi ... oasport.it LIVE Cinà-Blockx, ATP Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:46 La cinese Zheng liquida in due set la spagnola Bucsa. Poco meno di 20 minuti all'ingresso in campo di Cinà ... oasport.it Azzurri in campo oggi a Roma Berrettini-Popyrin 11.00 Cinà-Blockx 12.10* Paolini-Jeanjean 13.00* Bellucci-Burruchaga 13.05* Maestrelli-Bautista Agut 13.20* Cadenasso-Tirante 14.30* Pellegrino-Nardi 18.10* Sonego-Bus - facebook.com facebook Finisce con la pioggia la giornata a Roma! Tutti i match interrotti (e quello non ancora iniziato sul Centrale tra Cinà e Blockx) verranno recuperati domani Giovedì 7 Maggio. x.com