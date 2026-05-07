LIVE Nardi-Pellegrino 2-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | iniziato il derby cornice senza pubblico

Al torneo ATP di Roma 2026, il derby tra Nardi e Pellegrino si è concluso sul punteggio di 2-2. La partita si svolge senza pubblico e ha avuto un avvio combattuto, con alcuni punti chiave come un doppio fallo e un controbreak. Durante il match, Pellegrino ha realizzato un dritto in corsa, mentre Nardi ha commesso un gratuito con il dritto, mantenendo il punteggio in equilibrio.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Doppio fallo. Contro break e palla al centro! 15-40 Ancora il dritto in corsa di Pellegrino! 15-30 Gratuito di dritto di Nardi. 15-15 Buono il tracciante in corsa di Pellegrino. 15-0 Servizio dritto e benedizione. 2-1 Si sblocca Pellegrino. 40-15 Doppio fallo. 40-0 Largo il rovescio di Nardi. 30-0 Ottimo kick di Pellegrino. 15-0 Torna al servizio il pugliese. 2-0 A zero Nardi. 40-0 Servizio slice a segno. 30-0 Primo vincente di rovescio di Nardi. 15-0 Gran prima e comodo dritto. Sembra il 2021, quando gli spalti erano vuoti per via del Covid. 1-0 Se ne va il dritto di Pellegrino. 40-A Risposta nei piedi di Nardi, chance di break.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nardi-Pellegrino 2-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: iniziato il derby, cornice senza pubblico Notizie correlate LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il derby italiano vale punti e prestigioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno, un derby azzurro... LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: derby italiano dopo cena!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:18 Non male l’inizio di programma per l’Italia oggi: vittorie di BASILETTi e di BELLUCCI, ora due match... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il derby italiano vale punti e prestigio; Diretta Pellegrino - Nardi (Internazionali BNL d'Italia); Paolini, Sabalenka e sette azzurri: un giovedì super agli IBI26; Tennis, Internazionali d’Italia: Andrea Pellegrino sfida Luca Nardi per un posto con i big. LIVE Nardi-Pellegrino 1-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: iniziato il derby, cornice senza pubblicoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sembra il 2021, quando gli spalti erano vuoti per via del Covid. 1-0 Se ne va il dritto di Pellegrino. 40-A ... oasport.it Nardi-Pellegrino oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingAnche nel tabellone di singolare maschile, così come accaduto tra le donne, ci sarà un derby italiano al primo turno: a sfidarsi oggi, giovedì 7 maggio, ... oasport.it +++ANDREA PELLEGRINO PER LA STORIA: IL TENNISTA BISCEGLIESE OGGI IN CAMPO (NON PRIMA DELLE ORE 19) AGLI INTERNAZIONALI D'ITALIA, DERBY TUTTO ITALIANO A ROMA CONTRO LUCA NARDI PER LA SUA PRIMA VOLTA NEL TABE - facebook.com facebook Tanti italiani oggi in campo a Roma: #Berrettini vs. Popyrin Cinà vs. Blockx Bellucci vs. Barruchaga Cadenasso vs. Tirante #Sonego vs. Buse Pellegrino vs. Nardi Maestrelli vs. Bautista #Paolovi vs. Jeanjean #ATPRoma #WTARoma #IBI26 x.com