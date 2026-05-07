LIVE Nardi-Pellegrino 3-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | terzo gioco di fila per il pugliese

Al momento, il punteggio tra i due giocatori è di 3-3 nel terzo set dell'incontro ATP di Roma. In questa fase, il pugliese ha conquistato il suo terzo gioco consecutivo, mentre nel gioco in corso Pellegrino ha messo a segno un slice vincente e il suo avversario ha risposto con un tocco preciso dopo un'apertura di campo con il dritto. La partita prosegue con punti ancora da definire.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Slice vincente Pellegrino. 0-30 Tocco delizioso di Nardi dopo l’apertura di campo con il dritto. Che bella! 0-15 Il nastro porta via il rovescio a Pellegrino. 3-3 E alla fine chiude un game molto delicato Luca Nardi e appaia il rivale a quota 3. A-40 Ancora una prima a segno di Nardi. 40-40 Ace. 40-A Altro rovescio lungo di Nardi. Una marea già gli errori del pesarese. Palla break. 40-40 Disegna il campo e vince il punto Pellegrino con il recupero di dritto in rete di Nardi. 40-30 Servizio e dritto Nardi. 30-30 Prima vincente. 15-30 Super risposta in allungo di dritto di Pelle, poi arriva come un treno e passa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nardi-Pellegrino 3-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: terzo gioco di fila per il pugliese Notizie correlate LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo, pugliese favorito20:05 Pellegrino che è al momento 144° ATP provvisoriamente, con la qualificazione qui ha tamponato i punti in uscita da Estoril, ma vincendo oggi... LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il derby italiano vale punti e prestigioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno, un derby azzurro... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Nardi-Pellegrino oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Paolini, Sabalenka e sette azzurri: un giovedì super agli IBI26; Andrea Pellegrino qualificato a Roma: il sorteggio gli riserva un derby italiano al primo turno; LIVE Cobolli-Zverev 1-6, 4-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: amaro secondo set per l’azzurro. LIVE Nardi-Pellegrino 1-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: iniziato il derby, cornice senza pubblicoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sembra il 2021, quando gli spalti erano vuoti per via del Covid. 1-0 Se ne va il dritto di Pellegrino. 40-A ... oasport.it Nardi-Pellegrino oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingAnche nel tabellone di singolare maschile, così come accaduto tra le donne, ci sarà un derby italiano al primo turno: a sfidarsi oggi, giovedì 7 maggio, ... oasport.it +++ANDREA PELLEGRINO PER LA STORIA: IL TENNISTA BISCEGLIESE OGGI IN CAMPO (NON PRIMA DELLE ORE 19) AGLI INTERNAZIONALI D'ITALIA, DERBY TUTTO ITALIANO A ROMA CONTRO LUCA NARDI PER LA SUA PRIMA VOLTA NEL TABE - facebook.com facebook Tanti italiani oggi in campo a Roma: #Berrettini vs. Popyrin Cinà vs. Blockx Bellucci vs. Barruchaga Cadenasso vs. Tirante #Sonego vs. Buse Pellegrino vs. Nardi Maestrelli vs. Bautista #Paolovi vs. Jeanjean #ATPRoma #WTARoma #IBI26 x.com