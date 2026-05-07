LIVE Nardi-Pellegrino 6-4 0-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | primo parziale al pesarese

Al torneo ATP di Roma 2026, Nardi e Pellegrino si stanno affrontando in un match in diretta. Nel primo set, Nardi ha vinto il parziale 6-4, mentre Pellegrino è avanti 1-0 nel secondo, con un punto che ha suscitato una reazione di entusiasmo. Durante lo scambio, Pellegrino ha prevalso su un colpo lungo e ha esclamato “forza”, mentre ha gestito bene una manovra con lo slice e un colpo di dritto lungoriga.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Scambio lungo, lo vince Pellegrino e urla ‘forza’! 40-30 Manovra bene prima con lo slice poi col lungoriga di dritto. 30-30 Prima vincente! 15-30 Fuori il dritto di Pellegrino. 15-15 Lungo il controbalzo difensivo. 15-0 Gran vincente di rovescio di Pellegrino. Nardi-Pellegrino 6-4! Con l’ace centrale si chiude un primo set da 40? e tanta tensione, lo vince il pesarese. 40-15 Nuova non risposta del pugliese. 30-15 Non risponde però di dritto Pellegrino. 15-15 Fuori dallo stadio praticamente il dritto di Nardi. 15-0 Il nastro accomoda la palla a Nardi che inspiegabilmente fa una sciocchezza e gioca la palla corta, che trova una buca e praticamente non rimbalza beffando il rivale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nardi-Pellegrino 6-4, 0-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: primo parziale al pesarese Notizie correlate Leggi anche: LIVE Nardi-Pellegrino 5-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve per il set il pesarese LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: sempre meno al derbyCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:45 Set e due break per Bencic, ci siamo! 19:22 Bencic-Andreescu 6-4, manca un solo set al derby? 18:15... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il derby italiano vale punti e prestigio; Paolini, Sabalenka e sette azzurri: un giovedì super agli IBI26; Nardi-Pellegrino oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Cobolli-Zverev 1-6, 4-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: amaro secondo set per l’azzurro. LIVE Nardi-Pellegrino 1-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: iniziato il derby, cornice senza pubblicoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sembra il 2021, quando gli spalti erano vuoti per via del Covid. 1-0 Se ne va il dritto di Pellegrino. 40-A ... oasport.it Nardi-Pellegrino oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingAnche nel tabellone di singolare maschile, così come accaduto tra le donne, ci sarà un derby italiano al primo turno: a sfidarsi oggi, giovedì 7 maggio, ... oasport.it +++ANDREA PELLEGRINO PER LA STORIA: IL TENNISTA BISCEGLIESE OGGI IN CAMPO (NON PRIMA DELLE ORE 19) AGLI INTERNAZIONALI D'ITALIA, DERBY TUTTO ITALIANO A ROMA CONTRO LUCA NARDI PER LA SUA PRIMA VOLTA NEL TABE - facebook.com facebook Tanti italiani oggi in campo a Roma: #Berrettini vs. Popyrin Cinà vs. Blockx Bellucci vs. Barruchaga Cadenasso vs. Tirante #Sonego vs. Buse Pellegrino vs. Nardi Maestrelli vs. Bautista #Paolovi vs. Jeanjean #ATPRoma #WTARoma #IBI26 x.com