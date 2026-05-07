LIVE Nardi-Pellegrino 5-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | serve per il set il pesarese

Al momento, il punteggio tra Nardi e Pellegrino è di 5-4, con Pellegrino al servizio per il set. Il giocatore pugliese ha raggiunto un vantaggio di 40-0 grazie a un colpo vincente con il dritto e ha concluso un punto con un colpo di volo. Il punteggio mostra Pellegrino in una fase favorevole, mentre Nardi cerca di rispondere per rimanere in partita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 A zero Pellegrino. Non molla! 40-0 Numero pazzesco del pugliese in corsa con il dritto, miracolo! 30-0 Chiude di volo Pellegrino. 15-0 Lungo il dritto del talento di Pesaro. 5-3 A quindici Nardi scappa via. 40-15 Si allunga ed esce il dritto difensivo del giocatore di Bisceglie. 30-15 Sbaglia un comodo rovescio Pellegrino. 15-15 Disegna il campo Nardi e chiude di dritto. 0-15 Super difesa di Pellegrino e alla fine arriva il forzato di Nardi su palla bassa. 4-3 Recupero sulla riga di Nardi, e torna avanti il pesarese. 30-40 Prima palla corta vincente di Pelle. 15-40 Molto bello il cross di dritto di Nardi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nardi-Pellegrino 5-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve per il set il pesarese Notizie correlate LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: solo un set prima del derby?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:22 Bencic-Andreescu 6-4, manca un solo set al derby? 18:15 FINITA! Tomas Machac vince 6-4, 7-6(4) la... LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il derby italiano vale punti e prestigioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno, un derby azzurro... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Nardi-Pellegrino oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Diretta Pellegrino - Nardi (Internazionali BNL d'Italia); Paolini, Sabalenka e sette azzurri: un giovedì super agli IBI26; Tennis, Internazionali d’Italia: Andrea Pellegrino sfida Luca Nardi per un posto con i big. LIVE Nardi-Pellegrino 1-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: iniziato il derby, cornice senza pubblicoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sembra il 2021, quando gli spalti erano vuoti per via del Covid. 1-0 Se ne va il dritto di Pellegrino. 40-A ... oasport.it Nardi-Pellegrino oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingAnche nel tabellone di singolare maschile, così come accaduto tra le donne, ci sarà un derby italiano al primo turno: a sfidarsi oggi, giovedì 7 maggio, ... oasport.it +++ANDREA PELLEGRINO PER LA STORIA: IL TENNISTA BISCEGLIESE OGGI IN CAMPO (NON PRIMA DELLE ORE 19) AGLI INTERNAZIONALI D'ITALIA, DERBY TUTTO ITALIANO A ROMA CONTRO LUCA NARDI PER LA SUA PRIMA VOLTA NEL TABE - facebook.com facebook Tanti italiani oggi in campo a Roma: #Berrettini vs. Popyrin Cinà vs. Blockx Bellucci vs. Barruchaga Cadenasso vs. Tirante #Sonego vs. Buse Pellegrino vs. Nardi Maestrelli vs. Bautista #Paolovi vs. Jeanjean #ATPRoma #WTARoma #IBI26 x.com