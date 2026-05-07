LIVE Maestrelli-Bautista Agut ATP Roma 2026 in DIRETTA | Ora tocca a Cinà-Blockx Poi scenderà in campo il toscano

Sul campo principale del torneo ATP di Roma, il match tra Maestrelli e Bautista Agut è in corso, mentre poco prima si è concluso l'incontro tra Zheng e Bucsa sulla Supertennis Arena. Attualmente, i turni successivi vedranno scendere in campo Cinà contro Blockx, seguito dal giocatore toscano che si prepara a scendere in campo in un'altra partita. La giornata di gare prosegue con diversi incontri in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:45 È appena terminato il primo match sulla Supertennis Arena tra Zheng e Bucsa. La cinese ottiene la vittoria con lo score di 7-6 6-2. Ora scenderanno in campo Cinà e Blockx. A seguire Maestrelli-Bautista Agut. Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di primo turno del Masters 1000 di Roma tra Francesco Maestrelli e Roberto Bautista Agut. Il portacolori del bel paese se la vede contro il veterano spagnolo che lo scorso mese ha annunciato il suo ritiro dal tennis giocato a fine stagione. L’iberico è un cliente scomodo e un gioca un tennis pieno di cambi di gioco e vari colpi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026 in DIRETTA: Ora tocca a Cinà-Blockx. Poi scenderà in campo il toscano Notizie correlate LIVE Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro ci crede contro l’esperto spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di primo turno del... Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingIn un avvio di torneo caratterizzato dalla presenza di numerosi giocatori nostrani c’è anche chi spera di ritrovare le luci della ribalta dopo la... Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro ci crede contro l’esperto spagnolo; Diretta Bautista Agut - Maestrelli (Internazionali BNL d'Italia); IBI 26, il tabellone degli italiani; Berrettini e non solo: il programma di oggi su Sky. LIVE Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro ci crede contro l’esperto spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di primo turno del Masters ... oasport.it Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingIn un avvio di torneo caratterizzato dalla presenza di numerosi giocatori nostrani c'è anche chi spera di ritrovare le luci della ribalta dopo la storica ... oasport.it Azzurri in campo oggi a Roma Berrettini-Popyrin 11.00 Cinà-Blockx 12.10* Paolini-Jeanjean 13.00* Bellucci-Burruchaga 13.05* Maestrelli-Bautista Agut 13.20* Cadenasso-Tirante 14.30* Pellegrino-Nardi 18.10* Sonego-Bus - facebook.com facebook Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni degli italiani: Berrettini Popyrin Sonego Buse Nardi qualificato Maestrelli Bautista Agut Bellucci Burruchaga Cadenasso Tirante Arnaldi Munar Cinà Blockx Sono 4 le teste di serie azz x.com