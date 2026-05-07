Oggi si gioca il primo turno del torneo Masters 1000 di Roma, con il match tra il giocatore italiano e l’esperto tennista spagnolo. La partita si svolge sul campo principale e viene trasmessa in diretta online. I due atleti si affrontano in una sfida che mette in palio un posto nel tabellone principale del torneo. La diretta aggiorna minuto per minuto l’andamento dell’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di primo turno del Masters 1000 di Roma tra Francesco Maestrelli e Roberto Bautista Agut. Il portacolori del bel paese se la vede contro il veterano spagnolo che lo scorso mese ha annunciato il suo ritiro dal tennis giocato a fine stagione. L’iberico è un cliente scomodo e un gioca un tennis pieno di cambi di gioco e vari colpi. Soprattutto su terra rossa, sa essere molto fastidioso se in giornata. L’esperienza è un altro fattore che il nativo di Benlloc ha a suo vantaggio. Il classe ’88 di ore passate sui campi da tennis ne ha vendere e affrontarlo non è mai semplice.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro ci crede contro l’esperto spagnolo

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