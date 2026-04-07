Benvenuti alla diretta del match tra Berrettini e Bautista Agut all’ATP di Montecarlo 2026. I due tennisti scendono in campo per affrontarsi in una partita che si preannuncia lunga e combattuta, con entrambi pronti a dare il massimo. Seguiremo passo passo gli scambi e gli eventuali cambi di fronte, aggiornando in tempo reale l’andamento del confronto. Restate con noi per non perdere nessun dettaglio di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo Berrettini e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, valido per il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2026, con l’azzurro che avrà a che fare con un avversario esperto su tutte le superfici, soprattutto sulla terra battuta. L’azzurro ha già disputato un match nel corso della settimana monegasca visto che ha esordito nel torneo di doppio con il suo compagno Andrea Vavassori, sostituendo Simone Bolelli rimasto a casa per problemi personali. La coppia azzurra, che potrebbe diventare fissa tra circa due anni con il ritiro del bolognese, ha vinto 2-1 contro l’insolito ma non esordiente tandem composto dal britannico Cameron Norrie e l’australiano Alex De Minaur. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Bautista Agut, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: possibile maratona contro l’eterno spagnolo

Berrettini-Bautista Agut, ATP Montecarlo 2026: orario, canale tv, streamingSarà una mattinata all’insegna del tricolore quella che andrà in scena domani sul Court Ranier III.

Berrettini-Bautista Agut oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingIl match del primo turno che vedrà protagonista il tennista romano e lo spagnolo sarà il primo di giornata, con il programma sul Court Rainier III...

Temi più discussi: LIVE Berrettini-Bautista Agut, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: possibile maratona contro l’eterno spagnolo; Diretta Bautista Agut - Berrettini (Rolex Monte-Carlo Masters); Montecarlo, tutti gli orari: ecco quando debuttano Sinner e Alcaraz; Sinner-Humbert oggi su Sky: 2° match dalle 11.

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Berrettini-Bautista Agut oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingI Montecarlo Masters 2026 di tennis vedranno completarsi nella giornata odierna il primo turno: oggi, martedì 7 aprile, dopo l'esordio vincente in doppio, ... oasport.it

PROGRAMMA MARTEDI 07 APRILE Programma Montecarlo - Court Rainier III Ore 11:00: [LL] Roberto Bautista Agut (ESP) vs [WC] Matteo Berrettini (ITA) A seguire: Ugo Humbert (FRA) vs [2] Jannik Sinner (ITA) (Debutto stagionale sulla t - facebook.com facebook

Mica male il programma di domani a Monte-Carlo sul Court Rainier III Ore 11:00 Berrettini-Bautista Agut (c'è anche Darderi-Hurkacz). A seguire: Sinner-Humbert. A seguire: Alcaraz-Baez. A seguire: Bublik-Monfils. x.com