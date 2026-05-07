LIVE Maestrelli-Bautista Agut ATP Roma 2026 in DIRETTA | Cinà in vantaggio su Blockx Poi scenderà in campo il toscano

Al torneo ATP di Roma, il match tra Maestrelli e Bautista Agut è in corso. L'azzurro ha conquistato il primo set con un punteggio di 6-4. Dopo questa partita, toccherà al tennista toscano affrontare l'avversario iberico. La partita è seguita in diretta, con aggiornamenti sul punteggio e le fasi del gioco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:47 L’azzurro ha vinto il primo set per 6-4. Finito questo incontro scenderà in campo il toscano opposto all’iberico. 12:45 È appena terminato il primo match sulla Supertennis Arena tra Zheng e Bucsa. La cinese ottiene la vittoria con lo score di 7-6 6-2. Ora scenderanno in campo Cinà e Blockx. A seguire Maestrelli-Bautista Agut. Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di primo turno del Masters 1000 di Roma tra Francesco Maestrelli e Roberto Bautista Agut. Il portacolori del bel paese se la vede contro il veterano spagnolo che lo scorso mese ha annunciato il suo ritiro dal tennis giocato a fine stagione.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026 in DIRETTA: Cinà in vantaggio su Blockx. Poi scenderà in campo il toscano Notizie correlate LIVE Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026 in DIRETTA: Ora tocca a Cinà-Blockx. Poi scenderà in campo il toscanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:45 È appena terminato il primo match sulla Supertennis Arena tra Zheng e Bucsa. LIVE Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro ci crede contro l’esperto spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di primo turno del... Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro ci crede contro l’esperto spagnolo; Diretta Bautista Agut - Maestrelli (Internazionali BNL d'Italia); IBI 26, il tabellone degli italiani; Internazionali, la giornata di oggi LIVE. LIVE Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026 in DIRETTA: Ora tocca a Cinà-Blockx. Poi scenderà in campo il toscanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:45 È appena terminato il primo match sulla Supertennis Arena tra Zheng e Bucsa. La cinese ottiene la vittoria ... oasport.it Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingIn un avvio di torneo caratterizzato dalla presenza di numerosi giocatori nostrani c'è anche chi spera di ritrovare le luci della ribalta dopo la storica ... oasport.it Azzurri in campo oggi a Roma Berrettini-Popyrin 11.00 Cinà-Blockx 12.10* Paolini-Jeanjean 13.00* Bellucci-Burruchaga 13.05* Maestrelli-Bautista Agut 13.20* Cadenasso-Tirante 14.30* Pellegrino-Nardi 18.10* Sonego-Bus - facebook.com facebook Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni degli italiani: Berrettini Popyrin Sonego Buse Nardi qualificato Maestrelli Bautista Agut Bellucci Burruchaga Cadenasso Tirante Arnaldi Munar Cinà Blockx Sono 4 le teste di serie azz x.com