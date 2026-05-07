LIVE Maestrelli-Bautista Agut ATP Roma 2026 in DIRETTA | Cinà in vantaggio su Blockx Poi scenderà in campo il toscano

Da oasport.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma, il match tra Maestrelli e Bautista Agut è in corso. L'azzurro ha conquistato il primo set con un punteggio di 6-4. Dopo questa partita, toccherà al tennista toscano affrontare l'avversario iberico. La partita è seguita in diretta, con aggiornamenti sul punteggio e le fasi del gioco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:47 L’azzurro ha vinto il primo set per 6-4. Finito questo incontro scenderà in campo il toscano opposto all’iberico. 12:45 È appena terminato il primo match sulla Supertennis Arena tra Zheng e Bucsa. La cinese ottiene la vittoria con lo score di 7-6 6-2. Ora scenderanno in campo Cinà e Blockx. A seguire Maestrelli-Bautista Agut. Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di primo turno del Masters 1000 di Roma tra Francesco Maestrelli e Roberto Bautista Agut.  Il portacolori del bel paese se la vede contro il veterano spagnolo che lo scorso mese ha annunciato il suo ritiro dal tennis giocato a fine stagione.🔗 Leggi su Oasport.it

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