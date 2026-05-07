LIVE Maestrelli-Bautista Agut 3-6 6-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | si va al tie-break

Al torneo ATP di Roma, nel match tra Maestrelli e Bautista Agut, il punteggio si è attestato su 3-6, 6-6. Attualmente si sta giocando un tie-break, con Bautista Agut al servizio e il punteggio in corso di aggiornamento. La diretta streaming prosegue, permettendo di seguire ogni punto in tempo reale. Sul campo si sta giocando un momento decisivo del secondo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 Lungo il diritto incrociato del numero 112 ATP. Serve Bautista Agut. 3-2 Palla corta di diritto lungolinea vincente dell’azzurro. 3-1 In rete il diritto lungolinea del nativo di Pisa. Maestrelli al servizio. 2-1 Ancora lungo il rovescio, questa volta lungolinea, di Maestrelli. 1-1 In rete il rovescio incrociato del classe 2002. Serve Bautista Agut. 1-0 Servizio interno vincente dell’azzurro. Servirà Maestrelli all’inizio di questo tie-break. 6-6 Diritto lungolinea vincente dell’iberico. 40-15 In rete il diritto lungolinea del toscano. 30-15 Diritto lungolinea vincente del nativo di Benlloc. 15-15 Servizio interno vincente del classe ’88.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 3-6, 6-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si va al tie-break Notizie correlate LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 0-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break dell’ibericoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Diritto incrociato vincente del classe ’88. LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 1-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break dell’ibericoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Diritto incrociato vincente dello spagnolo. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro ci crede contro l’esperto spagnolo; Diretta Bautista Agut - Maestrelli (Internazionali BNL d'Italia); IBI 26, il tabellone degli italiani; Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 3-6, 5-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’iberico serve per rimanere nel setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Palla corta di diritto incrociato vincente, giocata in uscita dal servizio, di Maestrelli. 30-0 Rovescio ... oasport.it LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: in corso il match precedenteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 Blockx vince in rimonta contro Cinà per 4-6, 6-1,6-3. Sulla Supertennis Arena entreranno a breve in campo ... oasport.it Azzurri in campo oggi a Roma Berrettini-Popyrin 11.00 Cinà-Blockx 12.10* Paolini-Jeanjean 13.00* Bellucci-Burruchaga 13.05* Maestrelli-Bautista Agut 13.20* Cadenasso-Tirante 14.30* Pellegrino-Nardi 18.10* Sonego-Bus - facebook.com facebook Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni degli italiani: Berrettini Popyrin Sonego Buse Nardi qualificato Maestrelli Bautista Agut Bellucci Burruchaga Cadenasso Tirante Arnaldi Munar Cinà Blockx Sono 4 le teste di serie azz x.com