LIVE Maestrelli-Bautista Agut 1-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | break dell’iberico

Al torneo ATP di Roma, l'incontro tra Maestrelli e Bautista Agut sta proseguendo con lo spagnolo che si trova avanti 4-1 nel punteggio. In questa fase, Bautista Agut ha conquistato un break grazie a un diritto incrociato vincente, mentre l'azzurro ha commesso un errore con un diritto lungolinea che ha regalato il punto all’avversario. La partita è aggiornata in tempo reale, con i tifosi che possono seguire ogni scambio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Diritto incrociato vincente dello spagnolo. 40-30 Lungo il diritto lungolinea dell’azzurro. 30-30 Ancora in rete il diritto lungolinea di Bautista Agut. 30-15 In rete il diritto lungolinea del numero 98 ATP. 30-0 Ace esterno dell’iberico. 15-0 Lunga la risposta di diritto lungolinea del toscano. 3-1 Lungo il rovescio incrociato del nativo di Benlloc. A-40 Ace esterno dell’italiano. 40-40 Largo il diritto incrociato di Maestrelli. A-40 Rovescio incrociato vincente del classe 2002. 40-40 Lungo il diritto incrociato dello spagnolo. 40-A Largo il rovescio lungolinea del numero 112 ATP. Palla break. 40-40 In rete il rovescio lungolinea del portacolori del bel paese.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 1-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break dell’iberico Notizie correlate LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 0-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break dell’ibericoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Diritto incrociato vincente del classe ’88. LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 0-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve l’ibericoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Altro diritto lungolinea vincente di Bautista Agut. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro ci crede contro l’esperto spagnolo; Diretta Bautista Agut - Maestrelli (Internazionali BNL d'Italia); IBI 26, il tabellone degli italiani; Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 1-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break dell’ibericoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 In rete il diritto lungolinea del numero 98 ATP. 30-0 Ace esterno dell'iberico. 15-0 Lunga la risposta di ... oasport.it LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizia il match precedenteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 Blockx vince in rimonta contro Cinà per 4-6, 6-1,6-3. Sulla Supertennis Arena entreranno a breve in campo ... oasport.it Azzurri in campo oggi a Roma Berrettini-Popyrin 11.00 Cinà-Blockx 12.10* Paolini-Jeanjean 13.00* Bellucci-Burruchaga 13.05* Maestrelli-Bautista Agut 13.20* Cadenasso-Tirante 14.30* Pellegrino-Nardi 18.10* Sonego-Bus - facebook.com facebook Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni degli italiani: Berrettini Popyrin Sonego Buse Nardi qualificato Maestrelli Bautista Agut Bellucci Burruchaga Cadenasso Tirante Arnaldi Munar Cinà Blockx Sono 4 le teste di serie azz x.com