LIVE Maestrelli-Bautista Agut 0-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | break dell’iberico

Da oasport.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma del 2026, Bautista Agut ha ottenuto un break contro Maestrelli, portandosi sul 3-0. Nel corso dello scambio, l’iberico ha colpito un diritto incrociato vincente e ha sfruttato un rovescio largo di Maestrelli, giocato a ridosso della rete in recupero su una palla corta. La partita è in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Diritto incrociato vincente del classe ’88. 40-15 Largo il rovescio incrociato, giocato a ridosso della rete in recupero su una palla corta, di Bautista Agut. 40-0 Largo il rovescio lungolinea del toscano. 30-0 Diritto lungolinea vincente dello spagnolo. 15-0 Lungo il rovescio lungolinea, giocato in attacco, del numero 112 ATP. 2-0 Lungo il diritto lungolinea, giocato in uscita dal servizio, del nativo di Pisa. 15-40 Smash incrociato e vincente dell’azzurro. 0-40 Largo il diritto lungolinea, giocato in uscita dal servizio, di Maestrelli. Ci sono tre palle break. 0-30 Lungo il rovescio incrociato del classe 2002.🔗 Leggi su Oasport.it

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