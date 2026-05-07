LIVE Maestrelli-Bautista Agut 0-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | break dell’iberico

Al torneo ATP di Roma del 2026, Bautista Agut ha ottenuto un break contro Maestrelli, portandosi sul 3-0. Nel corso dello scambio, l’iberico ha colpito un diritto incrociato vincente e ha sfruttato un rovescio largo di Maestrelli, giocato a ridosso della rete in recupero su una palla corta. La partita è in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Diritto incrociato vincente del classe ’88. 40-15 Largo il rovescio incrociato, giocato a ridosso della rete in recupero su una palla corta, di Bautista Agut. 40-0 Largo il rovescio lungolinea del toscano. 30-0 Diritto lungolinea vincente dello spagnolo. 15-0 Lungo il rovescio lungolinea, giocato in attacco, del numero 112 ATP. 2-0 Lungo il diritto lungolinea, giocato in uscita dal servizio, del nativo di Pisa. 15-40 Smash incrociato e vincente dell’azzurro. 0-40 Largo il diritto lungolinea, giocato in uscita dal servizio, di Maestrelli. Ci sono tre palle break. 0-30 Lungo il rovescio incrociato del classe 2002.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 0-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break dell’iberico Notizie correlate LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 0-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve l’ibericoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Altro diritto lungolinea vincente di Bautista Agut. LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 0-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: i giocatori si scaldanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:19 Lo spagnolo ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro ci crede contro l’esperto spagnolo; Diretta Bautista Agut - Maestrelli (Internazionali BNL d'Italia); IBI 26, il tabellone degli italiani; Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026 in DIRETTA: Cinà-Blockx vanno al terzo. Poi scenderà in campo il toscanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:15 Il belga si aggiudica il secondo parziale con il punteggio di 6-1. Dunque il match andrà al terzo e ... oasport.it Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingIn un avvio di torneo caratterizzato dalla presenza di numerosi giocatori nostrani c'è anche chi spera di ritrovare le luci della ribalta dopo la storica ... oasport.it Azzurri in campo oggi a Roma Berrettini-Popyrin 11.00 Cinà-Blockx 12.10* Paolini-Jeanjean 13.00* Bellucci-Burruchaga 13.05* Maestrelli-Bautista Agut 13.20* Cadenasso-Tirante 14.30* Pellegrino-Nardi 18.10* Sonego-Bus - facebook.com facebook Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni degli italiani: Berrettini Popyrin Sonego Buse Nardi qualificato Maestrelli Bautista Agut Bellucci Burruchaga Cadenasso Tirante Arnaldi Munar Cinà Blockx Sono 4 le teste di serie azz x.com