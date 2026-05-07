LIVE Maestrelli-Bautista Agut 2-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | break dell’iberico

Al secondo set del match tra Maestrelli e Bautista Agut all’ATP di Roma, lo spagnolo ha ottenuto un break portandosi sul 4-2. Sul campo si vede un punto vincente con diritto incrociato a ridosso della rete, giocato da un giocatore nato nel 1988. La partita è seguita in diretta con aggiornamenti continui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Diritto incrociato vincente, giocato a ridosso della rete, del classe ’88. 0-15 Diritto lungolinea vincente di Maestrelli. 4-2 In rete il diritto incrociato dell’iberico. 40-0 Largo il diritto lungolinea del numero 98 ATP. 30-0 Palla corta di diritto lungolinea vincente del classe 2002. 15-0 Ace interno del nativo di Pisa. 4-1 Diritto incrociato vincente dello spagnolo. 40-30 Lungo il diritto lungolinea dell’azzurro. 30-30 Ancora in rete il diritto lungolinea di Bautista Agut. 30-15 In rete il diritto lungolinea del numero 98 ATP. 30-0 Ace esterno dell’iberico. 15-0 Lunga la risposta di diritto lungolinea del toscano.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 2-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break dell’iberico Notizie correlate LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 0-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break dell’ibericoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Diritto incrociato vincente del classe ’88. LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 1-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break dell’ibericoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Diritto incrociato vincente dello spagnolo. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro ci crede contro l’esperto spagnolo; Diretta Bautista Agut - Maestrelli (Internazionali BNL d'Italia); IBI 26, il tabellone degli italiani; Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 1-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break dell’ibericoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 In rete il diritto lungolinea del numero 98 ATP. 30-0 Ace esterno dell'iberico. 15-0 Lunga la risposta di ... oasport.it LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizia il match precedenteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 Blockx vince in rimonta contro Cinà per 4-6, 6-1,6-3. Sulla Supertennis Arena entreranno a breve in campo ... oasport.it Azzurri in campo oggi a Roma Berrettini-Popyrin 11.00 Cinà-Blockx 12.10* Paolini-Jeanjean 13.00* Bellucci-Burruchaga 13.05* Maestrelli-Bautista Agut 13.20* Cadenasso-Tirante 14.30* Pellegrino-Nardi 18.10* Sonego-Bus - facebook.com facebook Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni degli italiani: Berrettini Popyrin Sonego Buse Nardi qualificato Maestrelli Bautista Agut Bellucci Burruchaga Cadenasso Tirante Arnaldi Munar Cinà Blockx Sono 4 le teste di serie azz x.com