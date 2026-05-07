LIVE Internazionali alle 11 Berrettini sfida Popyrin Paolini in campo non prima delle 13
Oggi in campo dieci tennisti italiani, otto nel tabellone maschile e due in quello femminile. Tra le partite in programma, alle 11 si sfidano nel singolare maschile i giocatori Matteo Berrettini e Alexei Popyrin, mentre Paolini scenderà in campo non prima delle 13. Sono da recuperare le partite di Basiletti, interrotta ieri sul 5-3 contro Tomljanovic, e quella di Cinà, al debutto contro il belga Blockx, entrambe cancellate a causa della pioggia.
Ecco cosa c'è sul menù oggi: ?Campo Centrale: ore 11: Alexei Popyrin vs Matteo Berrettini non prima delle 13: Jasmine Paolini vs Leolia Jeanjean Coco Gauff vs Tereza Valentova non prima delle 19: Lorenzo Sonego vs Ignacio Buse non prima delle 20.30: Aryna Sabalenka vs Barbora Krejcikova BNP Paribas Arena: ore 11: Antonia Ruzic vs Mirra Andreeva non prima delle 12: Noemi Basiletti vs Ajla Tomljanovic Roman Andres Burruchaga vs Mattia Bellucci Stefanos Tsitsipas vs Tomas Machac non prima delle 17: Belinda Bencic vs Bianca Andreescu Andrea...🔗 Leggi su Gazzetta.it
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