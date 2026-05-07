LIVE Internazionali alle 11 Berrettini sfida Popyrin Paolini in campo non prima delle 13

Da gazzetta.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi in campo dieci tennisti italiani, otto nel tabellone maschile e due in quello femminile. Tra le partite in programma, alle 11 si sfidano nel singolare maschile i giocatori Matteo Berrettini e Alexei Popyrin, mentre Paolini scenderà in campo non prima delle 13. Sono da recuperare le partite di Basiletti, interrotta ieri sul 5-3 contro Tomljanovic, e quella di Cinà, al debutto contro il belga Blockx, entrambe cancellate a causa della pioggia.

 Ecco cosa c'è sul menù oggi: ?Campo Centrale: ore 11: Alexei Popyrin vs Matteo Berrettini non prima delle 13:  Jasmine Paolini vs Leolia Jeanjean Coco Gauff vs Tereza Valentova non prima delle 19: Lorenzo Sonego vs Ignacio Buse non prima delle 20.30: Aryna Sabalenka vs Barbora Krejcikova BNP Paribas Arena: ore 11: Antonia Ruzic vs Mirra Andreeva non prima delle 12: Noemi Basiletti vs Ajla Tomljanovic Roman Andres Burruchaga vs Mattia Bellucci Stefanos Tsitsipas vs Tomas Machac non prima delle 17: Belinda Bencic vs Bianca Andreescu Andrea...🔗 Leggi su Gazzetta.it

live internazionali alle 11 berrettini sfida popyrin paolini in campo non prima delle 13
© Gazzetta.it - LIVE Internazionali, alle 11 Berrettini sfida Popyrin. Paolini in campo non prima delle 13

Notizie correlate

Leggi anche: Internazionali, tocca a Berrettini e Paolini: gli italiani in campo oggi a Roma | Il programma, orari e tv

LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: Sierra-Sonmez vanno al terzo. A seguire e non prima delle 13 le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: IBI 26, il tabellone degli italiani; Berrettini e non solo: il programma di oggi su Sky; Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile a Roma · Tennis ATP; Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 7 maggio, ordine di gioco, streaming.

live internazionali alle 11 berrettiniBerrettini-Popyrin, primo turno Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tvOstacolo australiano per Matteo al debutto nel torneo di Roma: ecco tutto quello che c'è da sapere sul suo primo impegno al Foro Italico ... corrieredellosport.it

live internazionali alle 11 berrettiniDove vedere Berrettini-Popyrin agli Internazionali d'Italia in tv e streamingIn campo anche altri azzurri: Bellucci, Maestrelli Sonego, Cadenasso e il derby Pellegrino-Nardi. Nel tabellone femminile debutta Jasmine Paolini contro la francese Leolia Jeanjean ... corriere.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.