LIVE Internazionali alle 11 Berrettini sfida Popyrin Paolini in campo non prima delle 13

Oggi in campo dieci tennisti italiani, otto nel tabellone maschile e due in quello femminile. Tra le partite in programma, alle 11 si sfidano nel singolare maschile i giocatori Matteo Berrettini e Alexei Popyrin, mentre Paolini scenderà in campo non prima delle 13. Sono da recuperare le partite di Basiletti, interrotta ieri sul 5-3 contro Tomljanovic, e quella di Cinà, al debutto contro il belga Blockx, entrambe cancellate a causa della pioggia.