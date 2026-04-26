LIVE Errani Paolini-Siegemund Zvonareva WTA Madrid 2026 in DIRETTA | Sierra-Sonmez vanno al terzo A seguire e non prima delle 13 le azzurre

Alle ore 11.00 si è aperto il torneo di Madrid con il match tra Musetti e Griekspoor. A seguire, alle 13.00, sono previste le partite delle italiane, con le azzurre in campo dopo le sfide tra Sierra e Sonmez, che sono terminate al terzo set. Contestualmente, si sono svolti anche incontri tra Errani e Paolini e le loro avversarie, Siegemund e Zvonareva. La giornata di tennis continua con altri incontri in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOLLER NON PRIMA DELLE 16.00 12:09 L’argentina conquista il secondo parziale con lo score di 6-2. Dunque si andrà al terzo e decisivo set. 11:35 Buongiorno a tutti amici di OA Sport! C’è stata una lieve modifica per quanto riguarda la partita delle azzurre. Non si terrà più sul Campo 5, ma sul 4. Allo stesso orario già reso noto (non prima delle 13). Dopo Sierra-Sonmez. La turca ha vinto il primo set per 6-0. Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale dell’ottavo di finale del WTA 1000 di doppio a Madrid.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: Sierra-Sonmez vanno al terzo. A seguire e non prima delle 13 le azzurre Notizie correlate Leggi anche: LIVE Errani/Paolini-Zvonareva/Siegemund, 3-1, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: controbreak immediato delle azzurre Leggi anche: LIVE Errani/Paolini-Zvonareva/Siegemund, 4-3, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: le avversarie delle azzurre recuperano il break di svantaggio Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Errani/Paolini puntano ai quarti a Madrid: live SuperTennis alle 13; LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: match non semplice per le azzurre; LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 6-2, 6-4, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra vince in rimonta una partita preziosa; Dove vedere in tv Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026: orario, programma, streaming. LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: match non semplice per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOLLER NON PRIMA DELLE 16.00 ... oasport.it Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva oggi in tv, WTA Madrid 2026: orario, programma, streamingConquistare il pass per i quarti di finale per confermare l’inversione di tendenza di una stagione iniziata con qualche difficoltà di troppo. oasport.it Gli azzurri in campo oggi a Madrid Musetti (12:30) Errani/Paolini (13:00) Sinner (16:00) Forza ragazzi Canali SkySport, streaming su NOW, Sky Go e Tennis TV. Wta anche su SuperTennis con streaming su SuperTenniX FITPtenni - facebook.com facebook