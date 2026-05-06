LIVE Cinà-Blockx ATP Roma 2026 in DIRETTA | giocatori in campo a minuti!

Da oasport.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 21:49, Cocciaretto ha vinto il match contro Kraus con i punteggi di 6-2 e 6-4. La partita si è svolta durante l’evento ATP Roma 2026, con i giocatori in campo da pochi minuti. La diretta è aggiornata costantemente, consentendo di seguire in tempo reale gli sviluppi dell’incontro. I tornei di tennis continuano con altri incontri in programma nelle prossime ore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:49 Cocciaretto b. Kraus 6-2, 6-4! Adesso qualche minuto di pausa e poi l’esordio di Federico Cinà! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida serale di primo turno degli Internazionali d’Italia 2026 che vede di fronte Federico CINA’ e il giovane belga Alexander Blockx. Si aprono i tabelloni principali del nostro torneo di casa e l’Italia ha già impressionato nelle qualificazioni. Vuole continuare a farlo anche nel main draw, e Federico Cinà ha certamente un ostacolo che lo metterà a dura prova. Blockx è infatti uno dei giovani che più si è messo in luce nella prima parte di stagione sulla terra battuta e non solo.🔗 Leggi su Oasport.it

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