Alle 21:49, Cocciaretto ha vinto il match contro Kraus con i punteggi di 6-2 e 6-4. La partita si è svolta durante l’evento ATP Roma 2026, con i giocatori in campo da pochi minuti. La diretta è aggiornata costantemente, consentendo di seguire in tempo reale gli sviluppi dell’incontro. I tornei di tennis continuano con altri incontri in programma nelle prossime ore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:49 Cocciaretto b. Kraus 6-2, 6-4! Adesso qualche minuto di pausa e poi l’esordio di Federico Cinà! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida serale di primo turno degli Internazionali d’Italia 2026 che vede di fronte Federico CINA’ e il giovane belga Alexander Blockx. Si aprono i tabelloni principali del nostro torneo di casa e l’Italia ha già impressionato nelle qualificazioni. Vuole continuare a farlo anche nel main draw, e Federico Cinà ha certamente un ostacolo che lo metterà a dura prova. Blockx è infatti uno dei giovani che più si è messo in luce nella prima parte di stagione sulla terra battuta e non solo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cinà-Blockx, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a minuti!

Cobolli EXCELLENCE wins the Davis Cup for Italy! | v Spain | Highlights | 2025 Davis Cup Final 8

Notizie correlate

LIVE Cobolli-Blockx, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: i giocatori stanno facendo il loro ingresso in campoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.

LIVE Cinà-Blockx, ATP Roma 2026 in DIRETTA: piove, match del palermitano a rischio!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida serale di primo turno degli...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: LIVE Cinà-Blockx, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si riprende a giocare sul Centrale; Live Federico Cinà - Alexander Blockx - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 06/05/2026; Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile a Roma · Tennis ATP; ATP Roma: la promessa Federico Cinà sfida Alexander Blockx sul Centrale.

Cinà-Blockx stasera in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingL'urna non si è certamente rivelata amica. Il torneo di casa genera però motivazioni sempre particolari e può spingere un giovane atleta ad esaltarsi ... oasport.it

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026 | Cinà Blockx video streaming tv: Arnaldi al 2° turno! (6 maggio)Diretta Internazionali d'Italia 2026 streaming video Tv8: il grande tennis sbarca a Roma, al Foro Italico la prima giornata del torneo maschile. ilsussidiario.net

So’ arrivato a casa e Moje m’ha sorpreso dicendomi: “oh, stasera c’è la partita, eh.” Pe’ ‘n attimo me so’ emozionato e ho pensato volesse vede’ Cinà co’ Blockx. E invece fregna, manco me so’ seduto e ner Tv ce stavano ‘na fracchia de tizi co’ ‘i pantaloncini ch - facebook.com facebook

#IBI26, stasera sul Centrale il match del giorno tra il giovane Federico Cinà (19 anni, numero 225 ATP) contro il talento emergente belga Blockx (21 anni, numero 36 ATP) reduce dalla semifinale di Madrid. Partita che si disputerà intorno alle 20:45. x.com