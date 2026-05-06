Benvenuti alla diretta degli Internazionali d’Italia 2026, torneo che si sta svolgendo a Roma. La partita tra il palermitano Federico Cinà e il giovane belga Alexander Blockx si sta disputando sotto la pioggia, che potrebbe mettere a rischio lo svolgimento del match. Gli spettatori sono in attesa di aggiornamenti mentre le condizioni meteorologiche influiscono sull’incontro di primo turno.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida serale di primo turno degli Internazionali d’Italia 2026 che vede di fronte Federico CINA’ e il giovane belga Alexander Blockx. Si aprono i tabelloni principali del nostro torneo di casa e l’Italia ha già impressionato nelle qualificazioni. Vuole continuare a farlo anche nel main draw, e Federico Cinà ha certamente un ostacolo che lo metterà a dura prova. Blockx è infatti uno dei giovani che più si è messo in luce nella prima parte di stagione sulla terra battuta e non solo. Partì tutto dal break recuperato a Francesco Maestrelli nel primo turno di qualificazioni a Montecarlo, partita poi risolta in due parziali che lo lanciò fino al terzo turno dopo aver sconfitto tra gli altri anche Flavio Cobolli.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cinà-Blockx, ATP Roma 2026 in DIRETTA: piove, match del palermitano a rischio!

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